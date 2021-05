DÂMBOVIŢA, FĂRĂ REPREZENTANTĂ LA BARAJUL DE PROMOVARE ÎN LIGA A III-A

În conformitate cu „Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea jocurilor de baraj pentru menţinerea/promovarea în Liga 3, campionatul ediţiei 2021/2022”, care a fost elaborat luându-se în considerare principiul sustenabilităţii cluburilor participante în competiţiile FRF, modul de desfăşurare a jocurilor de baraj pentru menţinerea / promovarea în Liga 3, sezonul 2021/2022, a fost stabilit sub forma a două etape.

In etapa I au evoluat şase echipe, desemnate prin tragerea la sorţi care a avut loc duminică, 9 mai la sediul FRF, trei dintre ele obţinând calificarea în runda următoare, în urma meciurilor de baraj disputate miercuri, 12 mai.

Meciurile disputate în etapa I s-au încheiat cu următoarele rezultate, echipele marcate cu roşu obţinând calificarea în etapa a II-a:

ACS Academia de Fotbal Viitorul Cluj -AFC Dinamo Bacău 5-6 (2-1, 2-2, 2-2) Denis Fărăgău (25 – pen.), Adrian Pintea (44) / George Patriche (28), Bogdan Brăescu (69 pen.). Au marcat la loviturile de departajare: Robert Râză, Adrian Pintea, Răzvan Duda / Ionuţ Tofan, George Patriche, Silviu Furtună, Alin Juncu

ACS FC Avrig – ASCS Petrolul 95 0-4 (0-1) Gabriel Dumitru (7), Narcis Ţînţaru (59), Dragoş Dumitru (87, 90+4)

CSM Victoria Carei – CS Real Bradu 0-3 (0-1) Cosmin Năstăsie (15), Radu Păvăluţă (86), Anghel Păun (90+2)

În etapa a II-a, cele trei echipe venite din turul anterior se vor alătura celor 18 echipe declarate campioane judeţene, iar toate acestea vor fi împerecheate cu cele 21 de echipe care au ocupat locurile retrogradabile (locurile 9-10 din fiecare serie plus cel mai slab loc 8 din cele zece serii) la finalul sezonului regular al competiţiei Liga 3, sezonul 2020-2021.

Tragerea la sorţi pentru stabilirea meciurilor din Etapa a II-a se va face pe baza criteriului geografic, după aflarea echipelor calificate din Etapa I stabilindu-se şapte regiuni de câte şase echipe, conţinând fiecare câtre trei echipe de Liga 3 şi trei campioane judeţene. Tragerea pro-priu-zisă la sorţi va împerechea echipe doar din aceeaşi regiune stabilită pe principiile de mai sus.

Vor rezulta 21 de meciuri (Liga 3 vs campioane judeţene) în dublă manşă, care se vor disputa pe 16 şi 23 mai 2021.

Lista echipelor calificate pentru etapa a II-a este următoarea:

21 de echipe din Liga 3: ACS Bradu Borca, CSM Paşcani (ambele seria 1), ACS Avântul Valea Mărului, CS Făurei, ACS Sportul Chiscani (toate seria 2), ACS Recolta Gheorghe Doja, ACSM Olteniţa (ambele seria 3), CS Concordia Chiajna 2, CS Baloteşti (ambele seria 4), AFC Odorheiu Secuiesc, aCs Kids Tâmpa Braşov (ambele seria 5), Universitatea Craiova 2, aCs FC Academica Clinceni 2 (ambele seria 6), AFC Hermannstadt 2, ACS Minerul Costeşti (ambele seria 7), ACS Progresul Ezeriş, aCs Fortuna Becicherecu Mic (ambele seria 8), CS Ocna Mureş, ACS Industria Galda (ambele seria 9), CS Progresul Şomcuta Mare, CS Luceafărul Oradea (ambele seria 10)

21 de campioane judeţene: CS Real Bradu

(AG), CS Frontiera 2004 Curtici (AR), AFC Dinamo Bacău (BC), CSM Codlea (BV), ACS Team Săgeata – Buzău (BZ), AFC Voinţa Lupac (CS), Club Sportiv Orăşenesc Ovidiu (CT), CS Dunărea Calafat (DJ), CSA Aurul Brad (HD), ACS Viitorul Domneşti (IF), Clubul Sportiv Municipal Feteşti (IL), ACS Viitorul Şimian (MH), CSM Sighetu Marmaţiei (MM), CS Iernut (MS), ASCS

Petrolul 95 (PH), CS Rapid Jibou (SJ), CSO

Viitorul Liteni (SV), ACS Pobeda Stâr BiDnov (TM), CS Rapid Buzescu (TR), AFC Băbeni (VL), CSM Vaslui (VS).