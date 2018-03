DÂMBOVIŢA-DOLJ, LA BARAJUL DE PROMOVARE IN LIGA A II A

Share This





















Miercuri, 28 februarie, la sediul Federaţiei Române de Fotbal a avut loc tragerea la sorţi a programului barajului de promovare în Liga 3. Evenimentul a fost transmis în premieră pe pagina de Facebook a Federaţiei Române de Fotbal.

Rezultatul tragerii la sorţi este următorul:

Regiunea 1: Botoşani – Bacău, Iaşi – Neamţ, Suceava – Vaslui

Regiunea 2: Maramureş – Bihor, Cluj – Sălaj, Bistriţa-Năsăud – Satu Mare

Regiunea 3: Braşov – Covasna, Alba -Harghita, Mureş – Sibiu

Regiunea 4: Hunedoara – Caraş-Severin, Arad – Gorj, Timiş – Mehedinti

Regiunea 5: Vâlcea – Teleorman, Argeş -Olt, Dâmboviţa – Dolj

Regiunea 6: Ialomiţa – Ilfov, Giurgiu -Bucureşti, Călăraşi – Prahova

Regiunea 7: Vrancea – Constanţa, Tulcea -Buzău, Galaţi – Brăila

1) Conform Hotărârii Comitetului Executiv din 29 mai 2014, promovează din Liga 4 în Liga 3, campionatul ediţiei 2018/2019, cele 21 de echipe câştigătoare ale jocurilor de baraj dintre cele 42 de campioane judeţene declarate de AJF/AMFB.

Conform Hotărârii Comitetului Executiv din 23 aprilie 2015, jocurile se desfăşoară în sistem eliminatoriu, tur – retur, pe terenul fiecărei echipe. Pentru promovarea în Liga 3, datele de disputare sunt: 16 iunie 2018, ora 18:00, turul, şi 23 iunie 2018, ora 17:30, returul.

2) Au dreptul să participe la jocurile de baraj numai echipele aparţinând structurilor sportive cu personalitate juridică. Până la data de 15 ianuarie 2018, fiecare asociaţie judeţeană are obligaţia de a trimite, la Departamentul Competiţii al FRF, un tabel cu cluburile/asociaţiile sportive participante la campionatul Ligii 4,

ediţia 2017/2018.

3) Asociaţiile judeţene de fotbal, respectiv, AMFB, sunt obligate să comunice către Departamentul Competiţii al FRF, în scris, până la data de 11 iunie 2018, echipele calificate pentru a participa la jocurile de baraj şi să transmită copia Certificatului de Identitate Sportivă al acestora eliberat de Ministerul Tineretului şi Sportului.

Echipele care nu vor transmite Certificatul de Identitate Sportivă până la termenul prevăzut în prezentul Regulament nu vor avea drept de participare la jocul de baraj.

Nu are dreptul de a participa la baraj o echipă campioană a unui judeţ dacă localitatea unde clubul îşi are sediul nu este în judeţul respectiv (în această situaţie este acceptată la baraj echipa clasată pe locul următor, în campionatul judeţean respectiv, care îndeplineşte condiţiile cerute de prezentul regulament).

4) fn situaţia în care, după disputarea celor două jocuri, egalitatea se menţine (la puncte şi golaveraj), golurile marcate în deplasare contează dublu şi se declară câştigătoare echipa cu cel mai bun golaveraj. Dacă şi în aceste condiţii egalitatea persistă, jocul se va prelungi cu două reprize a câte 15 minute, fără pauze între ele, dar cu o pauză de 5 minute acordată la terminarea celor 90 de minute de joc.

fn cazul în care egalitatea se menţine şi după reprizele de prelungire, echipa câştigătoare va fi desemnată în urma executării loviturilor de departajare din punctul de pedeapsă, în conformitate cu Legile Jocului.

5) Sancţiunile care decurg din cumulul de cartonaşe galbene primite de jucători în campionatul Ligii 4 nu acţionează în meciurile de baraj, menţinându-se numai suspendările aplicate pentru alte abateri disciplinare (cartonaş roşu, etc.).

6) Cluburile ale căror echipe s-au calificat la jocurile de baraj au obligaţia să depună la FRF, în vederea înregistrării, până la data de 13 iunie 2018, tabele nominale cuprinzând maximum 22 jucători care participă la jocul de baraj, tabele care vor cuprinde următoarele date:

o numele şi prenumele jucătorilor, CNP-ul, data şi locul naşterii;

o numărul carnetului de legitimare / licenţei;

Tabelul va fi semnat şi ştampilat atât de reprezentantul legal al clubului, cât şi de AJF-ul competent teritorial, care va confirma că jucătorii din tabel au drept de joc pentru echipa respectivă, au viză anuală pe 2018 şi au viză medicală valabilă care va trebui să fie în conformitate cu art.7, lit. c) din RSTJF (acordată de o unitate medico-sportivă competentă).

– La jocurile de baraj, echipele participante vor anexa la raportul arbitrului, odată cu înscrierea jucătorilor şi oficialilor, lista cu cei 22 de jucători care participă la aceste partide.

– fn situaţia în care, în raportul arbitrului, vor fi trecuţi jucători care nu se regăsesc pe lista cu cei 22 de jucători depusă de cluburi la FRF -Departamentul Competiţii, aceştia nu vor avea drept de joc, iar în cazul folosirii lor comisiile competente ale FRF vor aplica măsurile regulamentare care se impun.

– fn cazul în care, după transmiterea tabelului la FRF apar indisponibilităţi, înlocuirile necesare de jucători pot fi comunicate prin fax la FRF în ziua premergătoare jocului, până la ora 12.00, împreună cu dovezile medicale aferente.

– fn situaţia eliminării portarului în primul joc de baraj, cluburile care au trecut pe lista de 22 de jucători doar doi portari, pot înlocui pe listă portarul eliminat cu un altul cu drept de joc pentru echipa respectivă.

– Au drept de joc la jocurile de baraj, jucătorii legitimaţi/transferaţi regulamentar la clubul în cauză, cu excepţia celor legitimaţi/transferaţi în ultimele 6 etape înainte

de terminarea campionatului Ligii a 4-a, aşa cum prevede art. 19, alin. 7, teza finală din

RSTJF.

8) fn jocurile de baraj se aplică si următoarele reguli:

a) pot fi efectuate maximum 4 (patru) înlocuiri de jucători;

b) nu este obligatorie folosirea jucătorilor juniori, a jucătorilor U19 sau a jucătorilor U21;

c) identificarea jucătorilor (seniori/juniori) se face numai cu carnetul de legitimare sau licenţa;

d) ambele echipe sunt obligate să se prezinte la teren cu două seturi de echipament de culori diferite;

e) echipa organizatoare a jocului trebuie să pună la dispoziţie minim trei mingi de joc pentru buna desfăşurare a partidei.

9) Cheltuielile necesare pentru organizarea jocurilor de baraj vor fi suportate de echipa organizatoare a fiecărui joc astfel:

o cheltuielile cu indemnizaţiile arbitrilor şi observatorilor în valoare de 3.000 lei, valoare corespunzătoare Ligii 3

o cheltuielile de organizare a jocului: chirie stadion, asigurarea ordinii şi siguranţei, a asistenţei medicale şi a tot ce implică desfăşurarea jocurilor

10) Cluburile cu echipe participante la jocurile de baraj sunt obligate:

a) să achite AJF-ului la care sunt afiliate, până la data de 11 iunie 2018, suma de 3.000 lei, reprezentând cheltuielile cu indemnizaţiile arbitrilor şi observatorilor.

Nerespectarea acestei obligaţii conduce la neprogramarea echipei clubului în cauză la jocul de baraj şi la pierderea jocului prin forfait;

b) să asigure toate condiţiile prevăzute de ROAF. pentru organizarea unui joc oficial;

c) stadionul pe care se va desfăşura jocul de baraj trebuie să fie omologat cel puţin pentru nivelul Ligii 4;

d) clubul organizator are obligaţia de a asigura pe întreaga desfăşurare a jocului, asistenţa medicală în conformitate cu prevederile art. 54 din ROAF, corespunzătoare Ligii 3.

Prezentul regulament se completează în mod corespunzător cu dispoziţiile Regulamentului de Organizare a Activităţii Fotbalistice, Regulamentului Disciplinar, Regulamentului privind Statutul şi Transferul Jucătorilor de Fotbal, Legilor Jocului pentru fotbal în 11 şi a altor norme specifice activităţii competiţionale, după caz.