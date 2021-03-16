Dâmbovita: 81 de unităţi de învăţământ preuniversitar în Scenariul 3 – ROŞU

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a adoptat Hotărârea nr. 65/12.03.2021 privind aprobarea scenariilor de funcţionare pentru unităţile de învăţământ din judeţul Dâmboviţa, începând de luni, de 15 martie.
Ţinând seama de instituirea carantinei zonale pentru comuna Bezdead, Şcoala Gimnazială „Grigore Rădulescu” – Bezdead, Grădiniţa cu Program Normal nr. 1 Bezdead, Grădiniţa cu Program Normal nr. 2 Bezdead şi Grădiniţa cu Program Normal Măgura -Bezdead îşi vor desfăşura cursurile online până în data de 25 martie
2021.
227 de şcoli şi grădiniţe, la care se adaugă Liceul Tehnologic Cojasca, Liceul Tehnologic Petrol Moreni şi CN „I L Caragiale” Moreni îşi vor desfăşura activitatea potrivit scenariului 1, cu toţi preşcolarii şi elevii prezenţi la cursuri. Alte 190 de instituţii vor funcţiona după scenariul 2 iar 81 de şcoli, grădiniţe şi licee vor fi în scenariul 3 – ROŞU. Dintre acestea din urmă 44, adică mai mult de jumătate, sunt în Târgovişte. Prin prisma ultimelor reglementări, chiar şi în scenariul 3 – ROŞU este permisă prezenţa fizică la cursuri pentru jumătate dintre elevii din anii terminali, cu condiţia ca rata infectărilor la 14 zile să nu depăşească 6 la mie.
Nr. crt. Denumire PJ Denumire unitate de învăţământ arondată Scenariul
- ŞCOALA GIMNAZIALĂ RACIU – ŞCOALA GIMNAZIALĂ RACIU 3
- ŞCOALA GIMNAZIALĂ RACIU – GRĂDINIŢA CU PROGRAM
NORMAL RACIU 3
- ŞCOALA GIMNAZIALĂ RACIU – GRĂDINIŢA CU PROGRAM
NORMAL SILIŞTEA RACIU 3
- ŞCOALA GIMNAZIALĂ RACIU – ŞCOALA PRIMARĂ SILIŞTEA
RACIU 3
- ŞCOALA GIMNAZIALĂ RACIU – GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ŞUŢA SEACĂ RACIU 3
- ŞCOALA GIMNAZIALĂ RACIU – ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŞUŢA
SEACĂ RACIU 3
- ŞCOALA GIMNAZIALĂ ULMI – ŞCOALA GIMNAZIALĂ ULMI 3
- ŞCOALA GIMNAZIALĂ ULMI – GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ULMI 3
- ŞCOALA GIMNAZIALĂ ULMI – GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL VIIŞOARA ULMI 3
- ŞCOALA GIMNAZIALĂ ULMI – ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION CONSTANTINESCU” VIIŞOARA ULMI 3
- ŞCOALA GIMNAZIALĂ VULCANA PANDELE – ŞCOALA GIMNAZIALĂ VULCANA PANDELE 3
- ŞCOALA GIMNAZIALĂ VULCANA PANDELE – GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL GURA VULCANEI VULCANA PANDELE 3
- ŞCOALA GIMNAZIALĂ VULCANA PANDELE – GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL VULCANA PANDELE 3
- ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 DOICEŞTI – ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 DOICEŞTI 3
- ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 DOICEŞTI – GRĂDINIŢA CU
PROGRAM NORMAL NR. 1 DOICEŞTI 3
- ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 DOICEŞTI – GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 DOICEŞTI 3
- ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 DOICEŞTI – GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 3 DOICEŞTI 3
- ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IANCU VĂCĂRESCU” VĂCĂREŞTI –
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IANCU VĂCĂRESCU” VĂCĂREŞTI 3
- ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IANCU VĂCĂRESCU” VĂCĂREŞTI –
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL BRĂTEŞTII DE JOS
VĂCĂREŞTI 3
- ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IANCU VĂCĂRESCU” VĂCĂREŞTI –
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL BUNGETU VĂCĂREŞTI 3
- ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IANCU VĂCĂRESCU” VĂCĂREŞTI –
ŞCOALA GIMNAZIALĂ BUNGETU VĂCĂREŞTI 3
- ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IANCU VĂCĂRESCU” VĂCĂREŞTI –
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL VĂCĂREŞTI 3
- ŞCOALA GIMNAZIALĂ ANINOASA – ŞCOALA GIMNAZIALĂ ANINOASA 3
- ŞCOALA GIMNAZIALĂ ANINOASA – GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL „MUGURI DE ANIN” ANINOASA 3
- ŞCOALA GIMNAZIALĂ ANINOASA – GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL SĂTENI ANINOASA 3
- ŞCOALA GIMNAZIALĂ GHINEŞTI SĂLCIOARA – ŞCOALA GIMNAZIALĂ GHINEŞTI SĂLCIOARA 3
- ŞCOALA GIMNAZIALĂ GHINEŞTI SĂLCIOARA – GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL GHINEŞTI SĂLCIOARA 3
- ŞCOALA GIMNAZIALĂ GHINEŞTI SĂLCIOARA – GRĂDINIŢA
CU PROGRAM NORMAL MIRCEA VODĂ SĂLCIOARA 3
- ŞCOALA GIMNAZIALĂ GHINEŞTI SĂLCIOARA – ŞCOALA
GIMNAZIALĂ MIRCEA VODĂ SĂLCIOARA 3
- ŞCOALA GIMNAZIALĂ GHINEŞTI SĂLCIOARA – GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL PODU RIZII SĂLCIOARA 3
- ŞCOALA GIMNAZIALĂ GHINEŞTI SĂLCIOARA – ŞCOALA
PRIMARĂ PODU RIZII SĂLCIOARA 3
- CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR TÂRGOVIŞTE – CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR TÂRGOVIŞTE 3
- COLEGIUL ECONOMIC „ION GHICA” TÂRGOVIŞTE -COLEGIUL ECONOMIC „ION GHICA” TÂRGOVIŞTE 3
- COLEGIUL NAŢIONAL „CONSTANTIN CANTACUZINO” TÂRGOVIŞTE – COLEGIUL NAŢIONAL „CONSTANTIN CAN-TACUZINO” TÂRGOVIŞTE 3
- COLEGIUL NAŢIONAL „CONSTANTIN CARABELLA”
TÂRGOVIŞTE – COLEGIUL NAŢIONAL „CONSTANTIN CARABEL-
LA” TÂRGOVIŞTE 3
- COLEGIUL NAŢIONAL „IENĂCHIŢĂ VĂCĂRESCU” TÂRGOVIŞTE – COLEGIUL NAŢIONAL „IENĂCHIŢĂ VĂCĂRESCU” TÂRGOVIŞTE 3
- GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL „SF.FRANCISC” TÂRGOVIŞTE – GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL „SF.FRAN-
CISC” TÂRGOVIŞTE 3
- GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „ALEXANDRINA SIMIONESCU GHICA” TÂRGOVIŞTE – GRĂDINIŢA CU PROGRAM
PRELUNGIT „ALEXANDRINA SIMIONESCU GHICA” TÂRGOVIŞTE 3
- GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 TÂRGOVIŞTE –
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 TÂRGOVIŞTE 3
- GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 13 TÂRGOVIŞTE
- GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.13 TÂRGOVIŞTE 3
- GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 13 TÂRGOVIŞTE
- GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.11 PRISEACA
TÂRGOVIŞTE 3 GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 14 TÂRGOVIŞTE
- GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.14 TÂRGOVIŞTE 3
- GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 15 TÂRGOVIŞTE
- GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.15 TÂRGOVIŞTE 3
- GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 15 TÂRGOVIŞTE
- GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.12 TÂRGOVIŞTE 3
- GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 16 TÂRGOVIŞTE
- GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.16 TÂRGOVIŞTE 3
- GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 TÂRGOVIŞTE -GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2 TÂRGOVIŞTE 3
- GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 TÂRGOVIŞTE -GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.4 TÂRGOVIŞTE 3
- GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 TÂRGOVIŞTE -GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.5 TÂRGOVIŞTE 3
- GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3 TÂRGOVIŞTE -GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.3 TÂRGOVIŞTE 3
- GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3 TÂRGOVIŞTE -GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL „CARMEN SYLVA”
- TÂRGOVIŞTE 3
- GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „RAZA DE SOARE” TÂRGOVIŞTE – GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „RAZA
- DE SOARE” TÂRGOVIŞTE 3
- GRĂDINIŢA „DOROTHY” TÂRGOVIŞTE – GRĂDINIŢA „DOROTHY” TÂRGOVIŞTE 3
- LICEUL DE ARTE „BĂLAŞA DOAMNA” TÂRGOVIŞTE -LICEUL DE ARTE „BĂLAŞA DOAMNA” TÂRGOVIŞTE 3
- LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” TÂRGOVIŞTE – LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” TÂRGOVIŞTE 3
- LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO TÂRGOVIŞTE – LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI
- AUTO TÂRGOVIŞTE 3
- LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE CIORĂNESCU” TÂRGOVIŞTE – LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE CIORĂNESCU” TÂRGOVIŞTE 3
- LICEUL TEHNOLOGIC „SPIRU HARET” TÂRGOVIŞTE –
- LICEUL TEHNOLOGIC „SPIRU HARET” TÂRGOVIŞTE 3
- LICEUL TEORETIC „ION HELIADE RĂDULESCU” TÂRGOVIŞTE – LICEUL TEORETIC „ION HELIADE RĂDULESCU” TÂRGOVIŞTE 3
- LICEUL TEORETIC „PETRU CERCEL” TÂRGOVIŞTE – LICEUL
- TEORETIC „PETRU CERCEL” TÂRGOVIŞTE 3
- LICEUL „VOIEVODUL MIRCEA” TÂRGOVIŞTE – LICEUL „VOIEVODUL MIRCEA” TÂRGOVIŞTE 3
- PALATUL COPIILOR TÂRGOVIŞTE – PALATUL COPIILOR
- TÂRGOVIŞTE 3
- SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SF. IOAN GURĂ DE AUR” TÂRGOVIŞTE – SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SF. IOAN GURĂ DE AUR” TÂRGOVIŞTE 3
- ŞCOALA GIMNAZIALĂ „CORESI” TÂRGOVIŞTE – ŞCOALA
- GIMNAZIALĂ „CORESI” TÂRGOVIŞTE 3
- ŞCOALA GIMNAZIALĂ „I. ALEXANDRU BRĂTESCU VOINEŞTI” TÂRGOVIŞTE – ŞCOALA GIMNAZIALĂ „I. ALEXANDRU BRĂTESCU VOINEŞTI” TÂRGOVIŞTE 3
- ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MATEI BASARAB” TÂRGOVIŞTE –
- ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MATEI BASARAB” TÂRGOVIŞTE 3
- ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI VITEAZUL” TÂRGOVIŞTE ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI VITEAZUL” TÂRGOVIŞTE 3
- ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PROF. PAUL BĂNICĂ” TÂRGOVIŞTE
- ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PROF. PAUL BĂNICĂ” TÂRGOVIŞTE 3
- ŞCOALA GIMNAZIALĂ „RADU CEL MARE” TÂRGOVIŞTE –
- ŞCOALA GIMNAZIALĂ „RADU CEL MARE” TÂRGOVIŞTE 3
- ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SMARANDA GHEORGHIU” TÂRGOVIŞTE – ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SMARANDA GHEO-RGHIU” TÂRGOVIŞTE 3
- ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SMARANDA GHEORGHIU” TÂRGOVIŞTE – ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE ALEXAN-DRESCU” TÂRGOVIŞTE 3
- ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ TÂRGOVIŞTE – ŞCOALA
- GIMNAZIALĂ SPECIALĂ TÂRGOVIŞTE 3
- ŞCOALA GIMNAZIALĂ „TUDOR VLADIMIRESCU”
- TÂRGOVIŞTE – ŞCOALA GIMNAZIALĂ „TUDOR VLADIMIRESCU”
- TÂRGOVIŞTE 3
- ŞCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE CÎRLOVA” TÂRGOVIŞTE
- ŞCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE CÎRLOVA” TÂRGOVIŞTE 3
- ŞCOALA POSTLICEALĂ FEG TÂRGOVIŞTE – ŞCOALA
- POSTLICEALĂ FEG TÂRGOVIŞTE 3
- ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „CAROL DAVILA” TÂRGOVIŞTE – ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „CAROL DAVILA” TÂRGOVIŞTE 3
- ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „CHRISTIANA” TÂRGOVIŞTE – ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „CHRISTIANA” TÂRGOVIŞTE 3
- ŞCOALA GIMNAZIALĂ CREVEDIA – ŞCOALA GIMNAZIALĂ CREVEDIA 3
- ŞCOALA GIMNAZIALĂ CREVEDIA – GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL CREVEDIA 3
- ŞCOALA GIMNAZIALĂ CREVEDIA – GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL DÂRZA CREVEDIA 3
- ŞCOALA GIMNAZIALĂ CREVEDIA – ŞCOALA GIMNAZIALĂ
- DÂRZA CREVEDIA 3
- ŞCOALA GIMNAZIALĂ CREVEDIA – GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT SAMURCAŞI CREVEDIA 3