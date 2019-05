Dacian Cioloş vine astăzi la Târgovişte

Share This





















Dacian Cioloş, preşedintele PLUS şi primul pe lista Alianţei 2020 USR PLUS pentru alegerile europarlamentare, va veni astăzi la Târgovişte, însoţit de candidaţii Alianţei, Clotilde Armand, Vlad Botoş, Ramona Strugariu, Camelia Crişan, Alexandru Vărzaru şi Gabriela Mirescu.

Alături de Dacian Cioloş se vor afla şi trei dâmboviţeni, anume fostul ministru al Sănătăţii Vlad Voiculescu, coordonatorul campaniei pentru alegerile europarlamentare din partea PLUS, şi candidaţii la alegerile europarlamentare Cristian Ghinea, vicepreşedinte USR, şi Oana Ţoiu, membru al Consiliului Naţional al PLUS.

La Târgovişte, Dacian Cioloş va susţine o conferinţă de presă şi va dialoga cu membrii şi simpatizanţii Alianţei în zona Parcul Mitropoliei – Bulevardul Independenţei – Str. Locotenent Stancu Ion -Piaţa 1 Mai – Piaţa Tricolorului – Curtea Domnească.

Înainte de Târgovişte, caravana Alianţei 2020 USR PLUS se va opri în oraşul Găeşti, unde va avea loc o întâlnire cu susţinătorii Alianţei, între orele 9:30 şi 10:30.