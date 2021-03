Dacă cele patru camere hiperbare vor rămâne nefolosite, medicul Laurenţiu Beluşică va sesiza şefa Parchetului European

Dr. Laurenţiu Beluşică, managerul Spitalului Orăşenesc Găeşti, nu este din categoria celor care se rup de la mijloc în faţa şefilor pentru o funcţie şi nici nu se apleacă după cum bate vântul. Nu se împacă la gândul că zac nefolosite patru camera hiperbare, echipamente în valoare de şase milioane de euro, achiziţionate din fonduri comunitare, cu ajutorul cărora ar putea fi salvaţi mulţi bolnavi de COVID-19. Medicul Beluşică a declarat public, pe un post naţional de televiziune, că şeful DSU, Raed Arafat, a refuzat fără niciun motiv serios transferul unuia dintre echipamente la Spitalul Găeşti, în condiţiile în care are pregătirea necesară pentru a-l opera. A spus că a urmat pe cheltuială proprie un curs de specializare şi că, la Târgu Mureş, într-o clinică privată, o cameră hiperbară este folosită cu succes în tratarea pacienţilor ajunşi în stare gravă. În situaţia în care nu va fi pusă la punct problema camerelor hiperbare, medical este hotărât să sesizeze Parchetul European.

„În câteva zile a crescut numărul de pacienţi Covid internaţi de la 1 la 24. Mulţi desaturează sub cele mai bune surse de oxigen. În foarte scurt timp, ne vom confrunta cu probleme grave legate de sursa de oxigen. În ţara asta nu există un om care să pună la punct problema celor 4 camere hiperbare? Am aflat acum că cei care au achiziţionat degeaba camera monoloc de la Spitalul Floreasca au fost anchetaţi şi se pare trimişi în judecată. Dacă nu se întâmplă nimic bun până luni cu cele 4 camere hiperbare care stau şi românii mor în spital, mă voi adresa în scris doamnei procuror general european. Sunt bani europeni, 6 mil euro (dacă greşesc titulatura vă rog să mă iertaţi)”, a scris pe Facebook medicul.