Dă o şansă lui Alin Dumitru, un băieţel de 13 ani, din comuna dâmboviţeană Brezoaele

Sunt copii care au poftă de joacă, de a se plimba cu prietenii, de a râde…. dar mai ales de a TRăIIII Alin Dumitru are nevoie de noi…

Alin este un băieţel de 13 ani, din comuna dâmboviţeană Brezoaele, care în urmă cu doi ani a fost diagnosticat cu PURPURA TROMBOCITOPENICă IDIOPATă CRONICă. Salvarea lui vine de la Clinica Koc University Hospital din Istanbul. Cu sprijinul unor oameni cu suflet mare, în luna septembrie a acestui an, Alin a putut să beneficieze de o serie de investigaţii şi tratamente la Clinica Koc University Hospital din Istanbul.Costurile s-au ridicat la suma de de 10.000 de euro. Potrivit planului de recuperare stabilit de medicii specialişti de la Clinica Koc University Hospital din Istanbul, Alin trebuie să urmeye o cură de tratament cu REVOLADE-50 mg şi în cursul acestei luni, noiembrie să meargă din nou în Turcia la o serie de investigaţii şi tratamente.veeea ce este trist până în acest moment, familia a reuşit să-i asigure tratamentul cu REVOLADE-50 mg care se ridică la suma de 7500 de lei, însă acum Alin nu mai are tratamentul necesar, ba mai mult din nou apropiaţii s-au mobiliyat să strânfgă suma de aproximativ 4000 de euro pentru a putea pleca din nou la Clinica Koc University Hospital din Istanbul. Veniturile familiei sunt modeste şi din acest motiv au nevoie de un sprijin financiar.

Este nevoie de încă câteva mii de euro pentru salvarea vieţii lui Alin !

Acum trebuie să ne unim din nou forţele şi să-l ajutăm pe Alin să beneficieze de investigaţiile necesare oferite de Clinica Koc University Hospital din Istanbul.

Cazul lui Alin , băieţelul din comuna dâmboviţeană Brezoaele care în urmă cu doi ani a fost diagnosticat cu PURPURA TROMBOCITOPENICă IDIOPATă CRONICă şi care în prezent trebuie să meargă din nou la Clinica Koc University Hospital din Istanbul pentru o serie de investigaţii medicale, prezentat de echipa www.tvpartener.ro şi omul deosebit, Oana Hrehoreşen care luptă pentru semenii săi, i-a impresionat pe zeci de dâmboviţeni , români din toată ţara şi nu în ultimul rând instituţii publice, firme private şi chiar oameni politici, indiferent de culoarea politică care s-au mobilizat şi au venit în sprijinul băieţelului în luna septembrie 2017.

MOBILIZARE impresionantă pentru Alin

Arhiepiscopia Târgovişte, o scucursală a Băncii Raiffeisen din Bucureşti, Corpul profesoral al unităţilor şcolare de pe raza comunei Brezoaele , familiile colegilor lui Alin şi Asociaţia Erick-Nicolae din Târgovişte , au răspuns strigătului de ajutor şi au donat sume consistente pentru a veni în sprijinul băieţelului.

De asemenea, Crucea Roşie Dâmboviţa, firme, un secretar de stat-Ionel Petre, oameni simpli, politicieni indiferent de culoarea politică-Claudia Gilia, Marius Caraveţeanu,Alin Manole,Emanuel Spătaru, consilieri judeţeni de la PSD şi PNL, o parte din tinerii TSD Dâmboviţa şi mulţi alţii au întins o mână de ajutor.

Împreună trebuie să ne mobilizăm şi de această dată şi să luptăm alături de

Alin.

Mulţumim în numele familie lui Alin Dumitru, tuturor celor care au întins o mână de ajutor.

În acest moment Alin trebuie să plece din nou la Clinica Koc University Hospital din Istanbul, specializată în astfel de cazuri. Veniturile familiei sunt modeste şi din acest motiv au nevoie de un sprijin financiar.

Cum ne poţi contacta

Sună la telefonul: 0723561618

Cum poţi ajuta

La ING a fost deschis un cont în lei, pe numele titularului Dumitru Costin Bogdan ( fratele copilului): – RO51INGB0000999906942574 Mulţumim celor care deja s-au mobilizat pentru a-l ajuta pe Alin în lupta cu boala.