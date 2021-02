Cursul nu trece de 4,8750 lei

Radu GEORGESCU_

Dorinţa BNR de a ţine sub control cursul euro/leu, se manifestă de la începutul anului.

Stabilitatea este dorită atât pentru a nu crea presiune atât în rândul populaţiei, românii fiind foarte sensibili la mişcările cursului, dar şi a companiilor, încrederea managerilor având de suferit în cazul unei volatilităţi mai mari.

Fluctuaţiile cursului monedei unice s-a limitat la 4,8740 – 4,8745 lei, chiar dacă marţi dimineaţă pe pieţele asiatice cotaţia a alunecat până la 4,866 lei. Tranzacţiile s-au realizat pe parcursul săptămânii între 4,873 şi 4,88 lei iar media de vineri a fost stabilită la 4,8743 lei.

Perechea euro/dolar s-a menţinut peste pragul de 1,20 dolari şi a fluctuat vineri în culoarul 1,2082 – 1,2135 dolari, cu pieţele americane închizându-se la 1,2120 dolari.

Această evoluţie a făcut ca media monedei americane să scadă de la 4,0514 la 4,0194 lei, cea de vineri fiind stabilită la 4,0259 lei.

Pe termen lung, o analiză a Danske Bank prognozează o scădere a euro la 1,16 dolari. La această evoluţie un rol important revine rapidităţii cu care se va recupera economia, fragilizată de pandemie. In acest caz există o diferenţă majoră între ritmul de vaccinare din SUA şi cel din Europa, datorită birocraţiei de la Bruxelles.

Moneda elveţiană s-a apreciat la finalul perioadei la 1,079 – 1,081 fran-ci/euro, iar media ei a urcat de la 4,4973 la 4,5138 lei, cea de vineri fiind stabilită la 4,5101 lei.

Analiştii de la Rabobank estimează că eforturile Băncii Naţionale a Elveţiei de depreciere a francului, utilizată drept un „refugiu” în perioadele economice sau politice tensionate, vor avea efect în partea a doua a anului iar cotaţiile ar putea creşte la 1,10 franci/euro la finalul lui

2021.

Cursul lirei sterline a urcat de la 5,5449 la 5,6666 lei şi a încheiat perioada la 5,5516 lei. Conform datelor INS, preţurile de consum au crescut în ianuarie cu 1,3% comparativ decembrie 2020, iar rata medie a preţurilor de consum în ultimele 12 luni (februarie 2020 -ianuarie 2021) faţă de precedentele 12 luni (februarie 2019 – ianuarie 2020), calculată pe baza IPC, a urcat la 2,6% de la 2,3% în ultima lună din 2020.

In aceste condiţii dobânzile la depozite oferite de bănci continuă să se afle în teritoriu negativ, influenţate de minimul istoric de 1,255 al ratei cheie a BNR.

După o săptămână de stabilitate, indicii ROBOR au crescut vineri, dar se menţin la valori care se mai înregistrau la sfârşitul lui septembrie 2017.

Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, a crescut de la 1,54 la 1,55%. La rândul său, indicele la şase luni, folosit la calcularea ratelor la creditele ipotecare, a urcat de la 1,62 la 1,63% iar cel la 12 luni de la 1,73 la

1,74%.

Efectele anunţului făcut luni de compania Tesla că a investit 1,5 miliarde dolari în bitcoin a făcut ca moneda digitală să atingă duminică pe platforma WorldCoinIndex un nou record: 49.350 dolari.

La creşterea actuală a contribuit şi anunţul privind lansarea de către managerul de active BlackRock a contractele futures pe bitcoin. Analiza cuprinde perioada 8 – 12 februarie.