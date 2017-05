Cuplurile răcărene „de aur” şi „Cea mai frumoasă gospodărie” din Răcari au fost premiate

Share This





















Sala de festivităţi a Liceului Teoretic ” Ion Ghica” a fost gazda sărbătoririi cuplurilor „de aur”, care au împlinit 50 de ani de căsătorie în acest an dar totodată şi gazda festivităţii de înmânare a premiului „Cea mai frumoasă gospodărie”. Aceste două evenimente au devenit o tradiţie în oraşul Răcari. Oficiile de gazdă le-a făcut edilul Marius Caraveţeanu. Un sobor de preoţi a oficiat o slujbă religioasă. Edilul Marius Caraveţeanu dar şi invitaţii au adresat câteva gânduri cuplurilor „de aur”. A urmat momentul plin de emoţie şi bucurie când edilul Marius Caraveţeanu a premiat cele opt cupluri „de aur”, care au împlinit 50 de ani de căsătorie în acest an . Acest moment festiv a marcat la Răcari şi Ziua Internaţională a Familiei. Nu au lipsit nici momentele artistice. Primăria Răcari şi-a premiat câştigătorii concursului „Cea mai frumoasă gospodărie”

În acelaşi cadru festiv, primarul oraşului Răcari, Marius Caraveţeanu, a desemnat şi câştigătorii concursului „Cea mai frumoasă gospodărie”. Prin concursul „Cea mai frumoasă gospodărie”, început în urmă cu 9 ani, se încercă stimularea unui spirit competitiv prin promovarea, în fiecare lună, în ziarul local, a celor mai frumoase gospodării, pe localităţi. Rezultatele nu s-au lasat asteptate. Se observă cum de la an la an cetăţenii colaborează cu administraţia locală, curăţând domeniul public din faţa gospodăriei. Sunt tot mai multe spaţii igenizate , şanţuri săpate, podeţe desfundate dar şi foarte multe gospodării cu flori plantate frumos în faţa porţii. Au fost premiate 40 de gospodării. Premiile sunt cunoscute: diplome şi unelte agricole care se acordă anual. Concursul pentru cea mai frumoasă gospodărie din Răcari va continua, pentru că se bucură de un real succes.