Cupa României Lecţia de fotbal a Gloriei Gloria Coreneşti-FC Aninioasa 2-0

Gloria Corneşti: Moise – Vlad, I. Constantin, Gae, Fl. Nicolae – Nedelea, Enescu (60 N. Radu), Lungeanu, Mândru (82 A. Constantin) – M. Matei, Dragnea (60 Calofir).

FC Aninoasa: Priseceanu – Marina, Neaga, Pahonţu, Diţă (72 C. Dinu) – Călinescu, Blas (82 G. Matei), Rusu, Grigorescu – Maican (59 Codroiu), I. Radu.

FC Aninoasa nu prea mai are noroc. Plouă cu eşecuri peste echipa din Aninoasa mai rău decât o furtună cu grindină. Obstacolul numărul unu, pentru cei din Aninoasa, a fost, prin tradiţie, o tradiţie nedorită desigur, Flacăra Moreni. Dar, pentru a fi plină cu vârf cupa cu otrava eşcurilor, din fotbalul locală, oferită cu largheţe de către destinul nefast echipei din Aninoasa, după Moreni, o altă echipă a fost pe postul de buturuga mică ce răstoarnă carul mare.

Deşi cei din Aninoasa nu se aşteptau la o asemenea lovitură ce a şifonat orgoliul local, echipa lui Nelu Radu a avut tupeul şi chiar a reuşit să le arate celor din Aninoasa cum se joacă fotbal profesionist chiar la nivelul ligilor cu pretenţii şi posibilităţi modeste.

Fotbaliştii din Aninoasa, mai mult sau mai puţin profesionişti, ştiau, din auzite sau nu, că formaţia lui Nelu Radu este una bună, care nu se lasă chiar uşor învinsă, dar nu-şi făceau probleme. în fond, au crezut că va fi un meci uşor sau, în alţi termeni spus, un banal meci de palmares. Numai că de data aceasta, previziunile optimiste din… vestiar, nu s-au potrivit cu ceea ce s-a întâmplat în teren.

Adevărul este că reuşita unei echipe, indiferent la ce nivel de ligă se joacă, nu depinde doar de condiţia fizică a jucătorilor, ci şi de nivelul echilibrului psihic al fotbaliştilor, la care se adaugă şi factorul finanţare. De acesta din urmă depinde o mulţime de aspecte, de la cel nutriţional, până la posibilittea efectuării de „achiziţionări” sau … „vinderi” de fotbalişti, deşi cu aceşti doi termeni nu sunt de acord deoarece nu avem de aface cu negoţul de vite sau de sclavi, fotbaliştii fiind totuşi fiinţe dotate cu suflet şi raţiune, ce trebuie respectaţi ca oameni, chiar dacă, uneori, gradul lor de cultură este la nivelul celui deţinut de batracieni. Dar, pentru că am făcut această mică digresiune, cred că mai potrivit ar fi termenul de transfer. în fine, succesele unei echipe depind foarte mult de nivelul financiar al clubului şi, în unele cazuri, de moralitatea finanţatorului şi a jucătorilor.

Ca argument pentru una din afirmaţiile făcute anterior, referitoare la rezistenţa psihică a fotbaliştilor, după faza în care s-a acordat 11 metri, echipa din Aninoasa s-a desumflat cu viteza luminii.

în schimb, cei din Corneşti, mai ales Nelu Badea, au dat dovadă de un bun echilibru psihic, de o mare putere de concentrare şi, lucru important, o exemplară capacitate de analizare a jocului adversarului, pentru a-i descoperi fisurile şi a profita de pe urma lor.

Conform comentariului făcut, după terminarea partidei, de către Nelu Radu, finanţatorul, antrenorul şi jucătorul echipei din Corneşti, FC Aninoasa a practica un joc de fotbal bazat mai mult pe pase lungi şi diagonale, ceea ce a redus cu mult viteza necesară marcării de goluri.

Nelu Radu este foarte sigur de capacitatea echipei sale de a face faţă oricărei situaţii de joc, în teren, la nivelul ligilor a IlI-a, a IV-a etc. Afirmaţia sa după confruntarea cu Aninoasa confirmă acest aspect ce-l caracterizează direct: îi este indiferent cu cine va juca, mai departe, în Cupă, poate să fie chiar şi cu Flacăra Moreni, deoarece nu consideră că este o prea mare diferenţă între morenari şi cei din Aninoasa.

Pe de altă parte, preşedintele clubului FC Aninoasa, Cristi Mitrea, a justificat oarecum eşecul echipei sale prin faptul că nu au un atacant, ceea ce-i obligă să se descurce cum poate. în plus, ceea ce este îngrijorător, clubul de fotbal din Aninoasa, conform spuselor lui Mitrea, are, în prezent, un buget mai mic decât cel al unei echipe din Liga a IV-a. Adevărul este că valoarea finanţării este direct proporţională cu rezultatele finale din teren, acestea din urmă fiind dependente şi de atmosfera din interiorul echipei. O echipă măcinată interior de mici conflicte nu prea are şanse să fie puternică pe teren. Indiferent care este situaţia clubului, financiară, fizică sau psihică, FC Aninoasa merge mai departe, în speranţa reabilitării în ochii localnicilor.

Dacă echipa va fi sau nu hulită, dacă se va mai şterge puţin cu buretele din ultimele eşecuri, totul va mai depinde şi de rezultatul de la finalul partidei amicale cu Petrolul Ploieşti, de sâmbătă, 19 august, ce va începe la ora 11.00 a.m., în caz că nu floua şi fulgera.