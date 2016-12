Cupa României. Învingătorii n-au avut niciun gram de emoţii. F.C.M. Târgovişte – Voinţa Pietroşiţa 8-0 (4-0)

Share This





















Au marcat: Badea (min. 19, 31, 77), Avram (37), Nastasia (41), lancu (67), Niţă (79, 87).

Au arbitrat: Gabriel Catană – Andreea Săpunaru (ambii din Târgovişte). Meciul s-a disputat la Şotânga pe stadionul Ghiorghi Zotic.

F.C.M.: Zegheru (cpt) – M. Stoicovici,

lancu, Nedelcu, Şerban, Venete, Niţă,

Badea, Laza, Nastasia, Avram. Au mai

jucat: Oană, Tănase, Radu.

Antrenor: Adrian Ţilică, delegat: Adrian

Savu.

Voinţa: Costescu – Bucur, Georgescu, Ureche (cpt), lordănescu, Chiva, Grosu, Fatache, Ignăţoiu, Moreanu, Neghină. Au mai evoluat: Corcodel, Bisioc, Traicu. Antrenor: Nicu Neguţescu.

Localnicii au evoluat cu tupeu şi energie încă de la începutul partidei, când au ieşit la joc.

Au adus nefiresc de uşor mingii în apropierea careului echipei din Pietroşiţa. Au profitat de apărarea neper-mis de fragilă a adversarei. Ocaziile s-au înşirat la poarta lui Costescu. Laza, Badea, Avram şi Nastasia au jucat dezinvolt şi l-au întrebuinţat serios pe Costescu.

Incisivitatea F.C.M.-ului a fost răsplătită de golul marcat de Badea (19) care a deschis scorul, 1-0.

Vârtejul amfitrionilor nu s-a oprit aici. S-au aruncat în cârca adversarilor şi acelaşi Badea (31) a dublat scorul.

Voinţa a acceptat dominarea. De puţine ori băieţii lui Nicu Neguţescu au ajuns să-l deranjeze pe Radu Zegheru.

F.C.M. a construit cu migală şi a avut un joc bun pe laterale, de unde au venit multe baloane în careul Voinţei. În min. 37, Avram are un moment bun şi urcă scorul la 3-0.

Echipa gazdă e puternică din toate punctele de vedere. Denotă forţă şi stăpânire de sine. Are un joc bun şi frumos. Scorul pauzei îl stabileşte Nastasia (41) care a înscris pentru 4-0.

În partea a doua a meciului fazele au curs la poarta Voinţei, mingea plutind prin faţa lui Costescu. Jucătorii echipei din nordul judeţului n-au fost lăsaţi să respire. F.C.M. arată că vrea mai mult. Plimbă balonul dintr-o parte în alta a terenului.

lancu îşi încearcă norocul, forţează şi urcă scorul la 5-0.

Echipa de sub poalele Leaotei s-a clătinat des în apărare. F.C.M. a ripostat cu furie şi Badea (77) a lovit din nou, marcând pentru 6-0.

Pe final de meci, Niţă (79 şi 87) a bătut plasa porţii Voinţei marcând golurile de 7-0 şi 8-0.

F.C.M. Târgovişte a învins la scor (care putea fi şi mai mare în faţa unui adversar buimac).