Cupa României Gloria a găsit din nou reţeta succesului Gloria Corneşti – FC Aninoasa 2-0 (1-0)

Au marcat: Nedelea (min. 38 – din 11 m), M.

Matei (70).

Au arbitrat: Ovidiu Oprea (Ploieşti) – Ionel Dumitru (Gherghiţa – Prahova), Răzvan Dobre (Teiş -Şotânga).

Stadion „Gloria”. Spectatori: 100.

Meciul s-a disputat la Corneşti.

Corneşti: Moise – N. Vlad, I. Constantin, Gae, F. Nicolae – Nedelea, Enescu (60 N. Radu), Lungeanu, Mândru (82 A. Constantin) – M. Matei, Dragnea (60 Calofir). Antrenor: Nelu Radu şi Cornel Calofir.

Aninoasa: Priseceanu – Marina, Neaga, Pahonţu, Diţă (72 Dinu) – Călinescu, Blas (82 G. Matei), Rusu, Grigorescu – Maican (59 Codroiu), I. Radu. Antrenor: Cristian Bălaşa şi Răzvan Toboşaru.

Cele două combatante se întâlniseră în semifinalele fazei judeţene, la Aninoasa (stadionul Comunal), când Gloria Corneşti a trecut cu 0-2 (Dragnea şi Enescu), de FC 2 Aninoasa, alcătuită din jucători de la echipa de Liga a 3-a.

În faza naţională, Gloria a învins, din nou, cu 2-0. În această confruntare au marcat: Nedelea (38 – din 11m) şi M. Matei (70).

Partida a început cu faze care s-au derulat rapid la cele două porţi. I. Radu (4) nu a ajuns la întâlnirea cu balonul centrat din corner de Rusu. La poarta cealaltă, M. Matei (5), din pasa lui Mândru, i-a dat emoţii lui Prisăceanu. I. Radu (21) e în Poziţie bună, dar şutează modest. La un corner executat de I. Maican, fundaşul Marina a tras în blocaj.

În min. 38, Lungeanu apare ca forţă în plus în atac, îl vede bine pe M. Matei, fundaşul Neaga îl atacă neglijent şi centralul, Ovidiu Oprea indică punctul cu var. Lovitura de pedeapsă este transformată de Nedelea, 1-0.

În min. 45, oaspeţii puteau egala, dar centrarea din corner executată de Rusu nu este ajunsă de I. Radu şi Pahonţu. În repriza secundă, gazdele sunt mai incisive şi-l deranjează pe portarul Prisăceanu. Dragnea (47 şi 48) este aproape de gol. Fl. Niculae (48) urcă curajos în atac, îl deschide pe M. Matei, care este acroşat de Pahonţu în suprafaţa de pedeapsă, dar centralul Oprea lasă jocul să continue. Pe contră, Rusu (57) centrează covrig la bara a doua, la Neaga, dar Moise e prompt şi reţine pe linia porţii. Gloria preia iniţiativa, are posesie şi stă mai mult în jumătatea şi în treimea adversă. Nelu Radu centrează în gura porţii, Neaga a respins cu capul până la 16 metri, unde s-a aflat M. Matei, care a şutat fără speranţe pentru Prisăceanu, 2-0.

Trupa lui Nelu Radu rămâne în avamposturi şi joacă dezinvolt. FC Aninoasa apelează la centrări înalte, care nu au eficienţă. În faza următoare, care are loc pe 23 august, s-a calificat Gloria Corneşti, care a vrut mai mult.

În alt meci: AS Colibaşi (Argeş) – Urban Titu 1-2.