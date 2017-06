Cupa României – faza judeţeană: Finala Gloria Corneşti – Unirea Colibaşi (7-4 (4-2)

Share This





















Au marcat: Fl. Niculae (min. 12), M. Matei (13, 41 şi 90+3), Dragnea (17), Medelea (53-din 11metri), Luneganu (73) – Paraschiv (30), Simion (33), Guţă (67 şi 85 – din 11m).

Au arbitrat: Ioana Mihălăchioiu -Maria Oprescu, Andreea Săpunaru

Observator ASF: Ion Negoescu

Corneşti: Moise-I. Constantin, Gae, Oprea, Niculae-Lungeanu, Mândru, Nedelea, Enescu-M. Matei, Dragnea. Antrenori: Nelu Radu şi Daniel Movilă

Colibaşi: Stefănoiu-Nicoară, C. Radu, Rădulescu, V. Petre-Radu, Guţă, Andrei, I. Manea-Paraschiv, Simion. Antrenor: Marian Ştefan

Gloria a mers pe reţeta atacului din primul minut. Băieţii lui Nelu Radu au apelat la acţiuni frontale spre M. Matei şi pe aripi iniţiate de Nedelea (pe dreapta) şi Mândru (pe stânga).

Unirea s-a apărat cum a putut şi ia lăsat izolaţi, în faţă, pe Paraschiv şi M. Guţă.

3-0 în min 17

La începutul partidei, echipa din Corneşti a avut prospeţime şi poftă de joc. Insistenţa Gloriei s-a materializat prin trei goluri marcate de Fl. Nicolae (12), Matei (13), ambele din centrările lui I. Constantin şi Dragnea (17), din centrarea venită de la Mândru.

Un joc de posesie stins imediat

Gloria reduce din viteza de joc şi s-a relaxat. Pe acest fond, Unirea a intrat în joc prin golurile realizate de Paraschiv (30), după o combinaţie superbă cu Guţă şi Simion, după o bâlbâială a defensivei Gloriei.

A fost un foc de paie stins imediat de golgheterul Marian Matei (41), după o centrare a lui Nicolae şi o deviere a lui Dragnea, 4-2.

După pauză, Nedelea a fost faultat în careul mare de V. Petre şi Nedelea (53) a transformat cu precizie lovitura de pedeapsă, 5-2.

Gloria rămâne în atac şi după ce Mândru (53) driblează trei jucători, Dragnea ratează copilăreşte (55). Apoi, Mândru (59) nu cadrează spaţiul porţii după o acţiune de toată frumuseţea.

Stângăciile echipei din Colibaşi

La un contraatac rapid, Nicoară centrează elegant şi M. Guţă (67) reduce din diferenţă, 5-3. Stângăciile echipei din Colibaşi sau văzut, din nou, când Ghiţă a şutat din alergare, balonul l-a lovit pe C. Radu, a ajuns la Lungeanu, care a punctat pentru

6-3.

La acest scor, N. Radu (77), C. Calofir (79) şi Mândru (80) sau jucat cu ocaziile de gol. Au ratat din situaţii ireale.

În min. 85, arbitrul Ioana Oprescu a acordat, sub formă de cadou, un fault la Paraschiv, în careul mare şi M. Ghiţă a transformat lovitura de la punctul cu var,

6-4.

Scorul final a fost stabilit de Marian Matei (90+3) cu un şut de la 27 de metri, 7-4.

A câştigat, evident, echipa mai valoroasă, care a avut posesie, mai multe ocazii, a dus mai multe baloane şi jucători în careul advers.

Replica destul de dârză a Unirii nu i-a impiedicat pe jucătorii Gloriei să facă un joc exact, bine articulat tactic, bazat pe viteză şi impetuozitate ofensivă.

Festivitatea de premiere a fost una săracă, lipsită de fast şi a fost făcută de şeful arbitrilor, Ion Negoescu.