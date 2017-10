CUPA ROMÂNIEI. ETAPA A IV A REZULTATE TEHNICE

Share This





















SPORT. LIEŞTI – DACIA UN. BRĂILA 4-6 după loviturile de departajare (2-2 după 90 şi 120 de minute, 2-4 la penalty-uri) ACS ŞIRINEASA – CS MIOVENI3-5 după loviturile de departajare (1-1 după 90 şi 120 de minute, 2-4 la penalty-uri) PERFOR. IGHIU – ASA TG. MUREŞ 4-6 după loviturile de departajare (1-1 după 90 şi 120 de minute, 3-5 la penalty-uri

METAL. BUCUREŞTI – SP. SNAGOV 2-0

AFC HĂRMAN – C. TÂRGOVIŞTE 0-4 VOINŢA BILED – ASU P. TIMiŞoARA 0-1 NAŢIONAL SEBIŞ* – UTA ARAD 1-4 IND. GALDA – AFC HERMANNSTADT 1-3

CS BALOTEŞTI – CS AFUMAŢI 0-4

UNIV. CLUJ – OLIMPIA SATU MARE 2-0

ACSO FILIAŞI – FC ARGEŞ 5-7 după loviturile de

departajare (2-2 după 90 şi 120 de minute, 3-5 la penalty-uri)

CSM ŞC. REŞITA – P. TÂRGU JIU 7-5 după loviturile de

departajare

AEROS. BACĂU – FOR. SUCEAVA 1-0

CSM FOCŞANI – ŞT. MIROSLAVA 0-5

AGRIC. BORCEA – PETR. PLOIEŞTI 1-4

UN. SLOBOZIA – DUN. CĂLĂRAŞI 2-1 AFCM ALEXANDRIA – AC.. CLINCENI 1-3 SĂNĂTATEA CLUJ – LUC. ORADEA 3-1

* Naţional Sebiş a pierdut pe teren meciul din turul 3 cu Şoimii Lipova, scor 1-2, însă a câştigat litigiul de la FRF după ce a reclamat faptul că Şoimii participă în Cupa României ca echipă de Liga 3, nu de Liga 4, aşa cum ar fi logic în calitatea sa de câştigătoare a Cupei României faza judeţeană Arad. Asta în ciuda faptului că FRF a solicitat barem de arbitraj echivalent undei echipe de Liga 4. În regulamentul Cupei nu se specifică deloc că deţinătoarea fazei judeţene este echipă de Liga 4 sau de nivel inferior competiţiilor naţionale şi de aceea Naţional Sebiş a avut câştig de cauză în acest litigiu, deşi logic nu are dreptate.