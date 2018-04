Share This





















In perioada 19 martie-02 aprilie, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa a organizat „Cupa Jandarmeriei la fotbal”, ediţia

2018.

Patru dintre cele opt echipe, reprezentate prin cadre militare din Comandament şi subunităţile Inspectoratului de Jandarmi Judeţean „Mircea cel Bătrân” Dâmboviţa, care au ajuns la partea finală a „Cupei Jandarmeriei la Fotbal”, s-au întrecut pe terenul de fotbal din sala de sport a Complexului Sportiv Aninoasa, pentru adjudecarea trofeului.

In finala mică s-a calificat Echipa Detaşament 1 Mobil – Echipa Detaşament 2 Târgovişte, iar în finala mare s-au întâlnit Echipa Detaşament 7 Pucioasa – Echipa Jandarmi Comandament. Câştigătoare în finala mică a fost Echipa Detaşament 1 Mobil care a învins echipa adversă în urma unor lovituri de penalti cu scorul de 4-3.

In finala mare a acestui campionat în urma loviturilor de departajare câştigătoarea trofeului a fost desemnată Echipa Detaşament 7 Pucioasa, scorul final fiind de 5-4.

Premiile au fost înmânate câştigătorilor de către domnul colonel Matei Viorel, Inspector şef al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa, în cadrul şedinţei festive ce s-a desfăşurat în cinstea Zilei Jandarmeriei Române.

Competiţia s-a înscris în cadrul acţiunilor dedicate sărbătoririi a 168 de ani de la înfiinţarea Jandarmeriei Române (3 aprilie 1850).