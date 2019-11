Cum au obţinut liberalii victoria în primul tur: „Datorită muncii de echipă, cu o armată mai mică, o tactică bună, un candidat bun şi pe greşelile adversarului”

Share This





















Liberalii au fost primii care s-au prezentat la întâlnirea cu presa locală dâmboviţeană, într-o conferinţă de presă dominată nu de exuberanţa unui succes după care aleargă de aproape 30 de ani, cât de un optimism moderat şi realism politic. Preşedintele Virgil Guran a avut alături doi dintre performerii din primul tur, numindu-i aici pe Teodora Angelescu, primăriţa de la Bezdead şi pe preşedintele PNL Târgovişte, Aurelian Cotinescu, despre care a spus că „a repurtat o mare victorie.” „Acum un an şi jumătate mă priveaţi cu multă suspiciune când am spus că am venit în Dâm-boviţa să câştigăm alegerile- a amintit preşedintele Virgil Guran. Datorită colegilor mei, datorită muncii de echipă , acest lucru sa realizat.(…) Cu o armată mai mică, cu o tactică mai bună şi cu un candidat bun, şi pe greşelile făcute de adversar , am reuşit acest lucru.”

Şi primăriţa Teodora Angelescu a scos în evidenţă faptul că munca de echipă a fost ingredientul principal al succesului:”Acest rezultat se datorează echipei de la Bezdead. Consider că un aport îl am prin încrederea pe care o au cetăţenii în mine.(…) Nu am avut altă strategie de campanie decât de a încerca să-mi promovez candidatul. Şi acest lucru se întâmplă când şi eu sunt convinsă că este bun. Pentru că nu aş putea să promovez ceva în care nu cred.”

O radiografie a votului dat de târgovişteni în primul tur de scrutin a făcut-o preşedintele Organizaţiei Municipale a Partidului Naţional Liberal, Aurelian Cotinescu:”Mulţumesc târgoviştenilor că au venit în număr mare la vot pe data de 10 noiembrie, peste 35000. Indiferent de candidatul cu care au votat, au participat la un exerciţiu democratic deosebit de important. Mulţumesc în special târgoviştenilor pentru votul pe care l-au acordat Partidului Naţional Liberal şi candidatului propus, preşedintele Klaus lohannis. Rezultat final la Târgovişte- Klaus lohannis 35,55%, adică 12500 de voturi; Viorica Dăncilă 22,18%, 7789 voturi; Dan Barna 14,56%, 5116 voturi; Mircea Diaconu 12,28%, 4360 voturi; Theodor Pale-ologu 7,9%, 2789 voturi. Ce este interesant, candidaţii propuşi de pe dreapta eşicherului politic au adunat 60% din voturile electoratului târgoviştean, candidaţii propuşi de stânga 35%. Este o diferenţă de la 20400 de voturi la 12109 voturi, o diferenţă foarte mare. Am câştigat toate secţiile de vot din Târgovişte. Este pentru prima oară când se întâmplă aşa ceva. Asta înseamnă că, indiferent de zona geografică sau apartenenţa socială, oamenii au preferat candidatul Klaus Iohannis.”

Preşedintele PNL Târgovişte a mai precizat că rezultatele cele mai bune au fost obţinute în cartierele Priseaca şi Matei Voievod, la Secţia nr 12, de la Liceul Petru Cercel, unde este arondat, în zona centrală a oraşului şi în Micro-raionul V. A concluzionat că rezultatele reflectă activitatea politică şi munca de campanie printre oameni „începând cu strângerea celor 12000 de semnături pentru susţinerea candidaturii lui Klaus lohannis , care s-au transformat în 12500 de voturi.”