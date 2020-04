Culoarea bleu-jandarm, 170 de ani de activitate în slujba Patriei şi a Cetăţeanului!

Share This





















Îi vedeţi zilnic la datorie, aţi auzit şi auziţi zgomotul candenţat al paşilor patrulelor pe caldarâmul străzilor noaptea, i-aţi chemat şi îi che-miţi ori de câte ori vă este tulburată ordinea şi liniştea, v-au sărit în ajutor atunci când v-au lovit urgiile naturii – inundaţii, alunecări de teren şi înzăpeziri. Astăzi, sunt şi ei în prima linie în lupta cu COVID-19. Activitatea lor nu are început şi nu are sfârşit. Ei sunt jandarmii care veghează zi şi noapte asupra ordinii, liniştii şi a păcii sociale. Mâine, 3 aprilie 2020, se sărbătoresc 170 de ani de la înfiinţarea Jandarmeriei Române. Ziua Jandarmeriei Române este serbată în data de 3 aprilie, amintind data la care, în 1850, Grigore Alexandru Ghica, domnul Moldovei (1849-1853), a aprobat hotărârea Divanului Obştesc, semnând actul de înfiinţare a jandarmeriei: „Legiuirea pentru reformarea Corpului slujitorilor în jandarmi”. Jandarmeria Română, instituţie cu responsabilitate în menţinerea şi restabilirea ordinii publice şi a siguranţei naţionale, are ca ocrotitori spirituali pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, serbaţi în fiecare an în data de 8 noiembrie.

Jandarmeria Română a fost întemeiată la 3 aprilie 1850, ca forţă pentru privegherea siguranţei publice şi ţinerea unei bune orânduieli. Astăzi, Jandarmeria Română, structura militară subordonată Ministerul Afacerilor Interne,

are atribuţii în menţinerea şi restabilirea ordinii şi liniştii publice, transportul şi pază valorilor, bunurilor şi materialelor periculoase şi pentru pază şi apărarea obiectivelor de importantă deosebită.

Arma Jandarmeriei a fost întemeiată în Moldova la 3 aprilie 1850 de domnitorul Gri-gore Alexandru Ghica, printr-un ofis domnesc care dădea pentru prima dată statut juridic Jandarmeriei şi îi stabiliea principiile de organizare şi funcţionare: privegherea siguranţei publice şi ţinerea unei bune orânduieli şi ducerea la îndeplinire a legilor. Astăzi, şi jandarmii sunt în prima linie în lupta cu COviD-19. Prezenţi la datorie oricând e nevoie de pregătirea lor, jandarmii şi-au câştigat, pe merit, respectul şi încrederea.

Cine sunt jandarmii ?

Sunt aceia care, veghează, zi şi noapte, în gerul năpraznic al iernii sau în arşiţa neiertătoare a verii, asupra ordinii, liniştii şi a păcii sociale. Sunt aceia către care cetăţeanul îşi îndreaptă oful şi speranţele atunci când îi sunt lezate drepturile şi demnitatea.

Sunt aceia care cutreieră ţara în lung şi-n lat în slujba şi liniştea populaţiei. Ce fac jandarmii? Nimic deosebit şi, totuşi ceva aparte. I-aţi văzut şi îi vedeţi zilnic la datorie , aţi auzit şi auziţi zgomotul candenţat al paşilor patrulelor pe caldarâmul străzilor noaptea, i-aţi chemat şi îi che-miţi în pieţele oraşului ori de câte ori vă este tulburată ordinea şi liniştea, v-au sărit în ajutor atunci când v-au lovit urgiile naturii – inundaţii, alunecări de teren şi înzăpeziri. Sigur, jandarmii au toate răspunderile oricărui cetăţean, dar mai au una cu care transced în excepţie:-au datoria şi răspunderea de a garanta cu viaţa lor, viaţa semenilor lor;- să nu uităm că jandarmul este tată, este soţ, are părinţi;- să nu uităm că jandarmul este om.Activitatea lui nu are început şi nu are sfârşit. Are doar valoare atunci când el este ajutat să-şi desfăşoare în condiţii optime misiunile.Spiritul de echipă reprezintă cheia marilor performanţe. Oamenii de succes au ca armă principală perseverenţa. Orice soldat ,în viaţă trebuie să respecte deviza: Ai reuşit, continuă! N-ai reuşit, continuă!

La mulţi ani tuturor celor care au ales şi au fost aleşi să poarte uniforma bleu-jandarm! La mulţi ani Jandarmeria Dâmboviţa! La mulţi ani Jandarmeriei Române!