Cu Trică, Buterez şi Calotă în lot ROMÂNIA ÎNVINGE UNGARIA Şl ESTONIA LA CAMPIONATELE EUROPENE

Naţionala feminină de volei a României a învins duminică Estonia cu 3-1 (25-23, 30-32, 2519, 25-21), într-un meci contând pentru Grupa C a Campionatului European. Meciurile acestei grupe se desfăşoară la Budapesta, în sala Papp Laszlo.

România a acumulat două victorii din primele trei meciuri ale turneului final şi are şanse mari să iasă din grupă. Primele patru clasate îşi vor juca şansa de a accede în fazele superioare. Locurile 1 şi 2 din grupă vor rămâne la Budapesta, iar locurile 34 vor merge în Turcia. Campionatul European se desfăşoară în patru ţări: Ungaria, Polonia, Turcia şi Slovacia. România a jucat până acum cu Olanda (0-3), Ungaria (31) şi Estonia (3-1) şi mai are de întâlnit Croaţia şi Azerbaidjan.

În meciul cu Estonia, România a început în următoarea formulă: Nneka Onyejekwe, Georgiana Fales, Ioana Baciu, Adelina Ungureanu, Alexandra Trică, Diana Balintoni – Mihaela Albu (libero). Au mai jucat: Denisa Rogojinaru, Rodica Buterez, Roxana Iancu şi Diana Calotă.

Cele mai multe puncte le-au reuşit Adelina Ungureanu – 25, Nneka Onyejekwe – 16, Alexandra Trică – 13, Georgiana Faleş – 8, Denisa Rogojinaru – 8. Adelina Ungureanu a stat bine şi la recepţie (43%) în condiţiile în care a fost căutată preponderent de adversare pe serviciul acestora.