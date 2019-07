CU TREI JUCĂTOARE DE LA CSM TÂRGOVIŞTE ÎN LOT, ROMÂNIA S-A CALIFICAT ÎN GOLDEN LEAGUE

Share This





















Alexandra Trică, Rodica Buterez şi Lorena Ciocian s-au aflat în lotul naţional, care a obţinut promovarea în Liga de Aur

Naţionala de volei feminin a României a învins vineri, pe teren propriu, reprezentativa Sloveniei, cu scorul de 3-1, plus 15-12 în setul de aur, în manşa retur din finala Silver League. Ca urmare, tricolorele vor evolua în stagiunea viitoare în Golden League.

Scorul pe seturi a fost 25-22, 25-14, 25-17, după 67 de minute de joc, plus setul de aur, scor 1512.

În tur, scorul a fost 3-1 pentru Slovenia, pe seturi 25-19, 22-25, 25-21, 25-22, astfel că cele două reprezentative au disputat set de aur pentru departajarea câştigătoarei per dubla manşă.

România s-a calificat în finală următoarele rezultate în grupa A: România – Georgia 3-0 şi 3-0, Israel – România 3-2, România -Israel 3-0 şi România – Cipru 3-0 şi 3-0.

Şi naţionala masculină joacă finala Silver League, cu Grecia, scor 3-2 în tur. Returul va avea loc duminică.

Câştigătoarea fiecărei finale va juca în stagiunea următoarea în Golden League.