Cu târgoviştencele Trică, Buterez şi Calotă in lot, ROMÂNIA VA JUCA LA CAMPIONATELE EUROPENE DIN ACEATĂ TOAMNĂ

Echipele naţionale de volei feminin şi masculin ale României sunt pe ultima sută de metri cu pregătirea pentru Campionatele Europene de volei. Competiţia destinată voleiului feminin se va disputa în perioada 23 august – 8 septembrie, în timp competiţia masculină este programată în intervalul 13-29 septembrie.

Competiţia rezervată fetelor este organizată în patru ţări. Ungaria, Polonia, Turcia şi Slovacia vor gazdele turneului nal continental. România este una dintre cele 24 de naţionale prezente la CE iar tricolorele vor juca în grupa C alături de Azerbaidjan, Estonia, Ungaria, Croaţia şi Olanda.

Campionatul European de volei masculin de asemenea va organizat în patru ţări. Belgia, Franţa, Olanda şi Slovenia vor gazdele celor 76 de partide care vor avea loc la ediţia din acest an. . Naţionala României a fost repartizată în Grupa A alături de Bulgaria, Franţa, Grecia, Italia şi Portugalia, informează sport007.ro.

Programul echipei naţionale de volei feminin a României în Grupa C la Budapesta, în Ungaria, este următorul: Vineri 23 august, ora 18:30 Olanda -România. Sâmbătă 24 august, ora 21:30 România – Ungaria. Duminică 25 august, ora 19:00 Estonia – România. Marţi 27 august, ora 21:30 România -Croaţia. Joi 29 august, ora 16:30 România – Azerbaijan.

Programul echipei naţionale de volei masculin a României în Grupa A la Montpellier, în Franţa, este următorul: Joi 12 septembrie, ora 21:45 Franţa -România. Vineri 21 septembrie, ora 16:15 Bulgaria – România. Duminică 15 septembrie, ora 15:00 România – Italia. Luni 16 septembrie, ora 18:15 România – Grecia. Miercuri 18 septembrie, ora 15:00 Portugalia – România.

Primele patru echipe clasate în fiecare grupă se calică în faza următoare