Cu târgoviştenaca Florentina lonescu în lot ECHIPA DE FOTBAL FEMININ SUB 17 ANI A ROMÂNIEI A PIERDUT PRIMUL AMICAL DIN TURCIA

Tricolorele U17 au pierdut duminică, 4 februarie, prima partidă de verificare disputată în cadrul stagiului de pregătire din Turcia, împotriva echipei de senioare 1207 Antalya Spor. Junioarele au fost învinse cu 2-0, însă antrenorul Alina Moraru a exersat mai multe sisteme de joc pentru a găsi formula ideală cu care va ataca Turul de Elită, din luna martie.

Echipa României în partida de duminică: Ghioc (C) – Gologan, Tunoaia, Kiş, lonescu -Tătar, Vlădulescu, Bălăceanu, Mirea – Marcu, Mitri

Rezerve: Sandor, losif, Borcean, Beno, Tudo-rache, Roşie, Durlă, Marinescu, Negrea

Tricolorele vor putea să îşi ia revanşa marţi, 6 februarie, când se va disputa cea de-a doua partidă amicală cu Antalya Spor, începând cu ora 14:30.

Lotul convocat de antrenorul Alina Moraru pentru această acţiune:

Portari: Katia Ghioc (AS Grifone Gialloverde/ltalia), Barbara Sandor (Vasas Femina)

Fundasi: Georgiana Gologan (Universitatea Alexandria), Anita Kiş (Vasas Femina), Alexandra Tunoaia (Brescia/ltalia), Adela losif (Olimpia Cluj),Krisztina Beno (Vasas Femina), Florentina lonescu (CSS Târgovişte), Bianca Borcean (Olimpia Cluj)

Mijlocaşi: Cristina Tudorache (Universitatea Alexandria), Mădălina Tătar (Quatro Cubo Olhao Faro/Portugalia), Ana Maria Vlădulescu (Vasas Femina), Mădălina Marinescu (Vasas Femina), Roxana Mirea (Olimpia Cluj), Genoveva Roşie (Real Craiova), loana Bălăceanu (Olimpia Cluj), Otilia Durlă (Universitatea Alexandria)

Atacanţi: Carmen Marcu (Universitatea Galaţi), Flaviana Negrea (Olimpia Cluj), Rita Mitri (Vasas Femina)

Pregătiri pentru Turul de Elită

În martie, tricolorele vor participa la Turul de Elită, ultimul premergător Campionatului European de fotbal feminin Under 17, ce va fi găzduit anul viitor de Lituania.

Tricolorele pregătite de Alina Moraru vor întâlni, în Grupa 1, pe Olanda, Belgia şi Portugalia. România s-a aflat în urna a patra la tragerea la sorţi. Gazda grupei va fi Olanda, iar partidele se vor desfăşura în perioada 23-29 martie 2018, conform următorului program: 23 martie 2018: Olanda – România 26 martie 2018: Belgia – România 29 martie 2018: România – Portugalia