Cu Sorana Cîrstea în lot ECHIPA DE FED CUP A ROMÂNIEI A REVENIT ÎN GRUPA MONDIALĂ

Echipa feminină de tenis a României a învins cu scorul general de 3-1 formaţia Elveţiei în barajul pentru calificarea în Grupa Mondială I a Fed Cup, găzduit de Sala Polivalentă din Cluj-Napoca.

In ultimul meci al acestei confruntări, unul fără miză, perechea elveţiană Viktorija Golubic/Jil Teichmann a dispus cu 0-6, 6-0, 10-6 de cuplul român compus din Sorana Cîrstea şi Mihaela Buzărnescu.

Sorana şi Mihaela au încercat să ofere un spectacol pentru public şi deşi nu sunt obişnuite să joace dublu, mai ales Cîrstea, dar au reuşit să câştige surprinzător la zero primul set. Elveţiencele au profitat apoi de mai multe erori ale jucătoarelor române şi au câştigat a doua manşă tot cu 6-0. În super tie-break, tot elveţiencele au fost mai inspirate şi au adus punctul de onoare pentru echipa lor.

În prima partidă a zilei de duminică, Simona Halep, numărul unu mondial, a învins-o în două seturi, 6-2, 6-1, pe elveţianca Patty Schnyder, aducând cel de-al treilea punct echipei ţării noastre, sinonim cu calificarea în grupa de elită a Fed Cup.

In meciurile de sâmbătă, Simona Halep, numărul unu mondial, s-a impus în trei seturi, 6-3, 1-6, 6-1, în faţa elveţiencei Viktorija Golubic (115 WTA), iar Irina-Camelia Begu (locul 38 WTA) a învins-o în două seturi, 64, 6-1, pe Timea Bacsinszky (46

WTA).

Retrogradată în 2016 din Grupa Mondială a Fed Cup, România revine în elita mondială pentru campania din 2019. În meciurile directe din Fed Cup, România conduce acum Elveţia cu 4-3.