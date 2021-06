CU FC PORTO, LA CENTENARUL DIVIZIONAREI C, FLACĂRA MORENI

Flacăra Moreni va împlini, la anul, 100 de ani de la înfiinţare. Capitolul de referinţă din istoria fotbalului morenar rămâne dubla cu FC Porto din Cupa UEFA, disputată în toamna lui 1989 (1-2, 0-2).

La meciul de pe Cricov, pierdut de gal-ben-albaştri cu 1-2, cu gol încasat pe final, au asistat peste 8.000 de suflete, record absolut de audienţă stadionul care arăta foarte cochet la acea vreme.

Municipalitatea vrea să sărbătorească centenarul în 2022 cu un eveniment care să aducă aminte de meciurile de legendă cu Porto.

„Încercăm să reedităm la anul meciul dintre Flacăra Moreni şi FC Porto. Un joc de old boys, între cei care au evoluat atunci, ar fi fenomenal. Avem un schimb de mailuri la ora asta, lucrurile nu sunt chiar aşa de simplu de rezolvat. Dacă nu vor putea să vină cei pe care ni-i dorim, măcar să ajungă la Moreni o echipă de juniori şi să joace cu ai noştri. Flacăra Moreni este un brand absolut pentru municipiul Moreni. Nu multe echipe se pot lăuda cu 100 de ani de activitate”, a declarat pe subiect, la „Riposta pe net”, viceprimarul Răzvan Bejan, citat de liga2.prosport.ro.

Stadionul din Moreni, într-o stare avansată de degradare. Nici duşuri nu mai are

Stadionul morenarilor arată însă rău acum, iar o eventuală vizită a unei dele-gajii din străinătate i-ar pune într-o situaţie stânjenitoare. Asta pentru că nici măcar duşurile şi vestiarele, unde altădată se schimba FC Porto, nu mai sunt funcjionale.

Cu îngăduinja FRF, echipele care vin să joace la Moreni, dar şi arbitrii meciurilor din Liga a 3-a, se dezechipează în nişte încăperi ale unei săli de sport, aflată în apropierea stadionului.

„Aşa este, baza sportivă arată foarte rău. Se vede cu ochiul liber, stadionul nu este cum trebuie. Avem nişte duşuri, dar nu sunt în incinta stadionului. Încercăm să reabilităm stadionul prin Compania Naţionala de Investiţii. Lucrăm la întocmirea proiectului. Nu se poate face stadionul într-un an de zile”, a declarat viceprimarul de la Moreni.

Susjinută de autorităjile locale, dar şi de câjiva sponsori, unii dintre ei cu un trecut dubios, Flacăra a terminat sezonul 2020-2021 al Ligii a 3-a aproape de ultimele locuri, respectiv pe 7 din 10 participante, în Seria a 6-a, câştigată de Vedija Coloneşti.

Reprezentanjii primăriei spun că parcursul echipei antrenate de Gabriel Paraschiv a fost sub aşteptări, ba, mai mult, solicită ca factorii de decizie din club să prezinte urgent o strategie clară.

„Echipa nu performează, am terminat pe locul 7 într-o serie câştigată de o comună. Bugetul pe care îl alocăm echipei de fotbal este unul generos. Trebuie să găsim sponsori privaţi, dar înainte de asta să ne spună şi nouă conducerea echipei ce obiectiv are. Flacăra nu a avut obiectiv în acest sezon: păi ori îţi propui promovarea în Liga a 2-a şi te bucuri pentru un drum firesc, către mai sus, ori te duci la Liga a 4-a, decât să joci aşa. Ba mai şi economiseşti 7-8 miliarde (n.r. – lei vechi)”, a continuat acelaşi Bejan.