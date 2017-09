CSŞ TARGOVIŞTE, ZDROBITĂ PE TEREN PROPRIU

Share This





















Primul eşalon al fotbalului feminin din România a programat în acest weekend două partide din etapaa Il-a.

Olimpia Cluj, campioana ultimelor şapte ediţii ale Ligii I, s-a deplasat la Işalniţa pentru confruntarea cu Real Craiova, în timp ce la Timişoara s-au confruntat CFR şi Heniu Prundu Bârgăului.

Pe Bega, jucătoarele de la Heniu, pregătite de Călin Zvoboda, au început foarte bine partida şi conduceau la un moment dat cu 2-0! Trupa lui Florin Bugar, CFR Timişoara, a revenit însă şi a întors rezultatul. Scor final, CFR – Heniu 5-2. „Ne-au lipsit patru jucătoare de bază. Am fost astfel nevoiţi să aliniem o echipă cu multe fete tinere, care au jucat foarte bine, dar, la un moment dat, au cedat”, a spus, pentru www.frf.ro, Gicu Ruscău, preşedintele echipei Heniu Prundu Bârgăului.

La Işalniţa, Real Craiova a fost la un pas de o mare surpriză. La primul meci cu Daniel Naicu pe bancă, oltencele au dat o replică foarte bună multiplei campioane a României, care a fost nevoită să se întrebuinţeze serios pentru a-şi trece în cont al doilea succes stagional. Golul Olimpiei a fost marcat cu 11 minute înainte de final, de Maria Ciolacu.

„A fost cea mai fericită zi din viaţa mea. Fetele noastre au jucat extraordinar pe toată durata partidei. Niciodată nu le-au văzut jucând astfel. Le-am spus după meci că sunt mândru de ele. Le-am spus să nu plângă, pentru că această înfrângere în faţa unei echipe precum Olimpia Cluj e similară cu o victorie de nouă puncte, nu de trei”, a declarat, pentru www.frf.ro, Fănel Văduva, preşedintele clubului Real Craiova.

Real Craiova i-a dat mari bătăi de cap Olimpiei Cluj şi anul trecut. „Acum un an a fost 0-2, anul acesta 0-1, suntem pe drumul cel bun! Pentru noi, Olimpia Cluj rămâne un club etalon şi reprezintă de asemenea o mândrie. Cu o echipă ca Olimpia în campionat, creştem şi noi, ceilalţi în valoare”, a mai adăugat Văduva.

Real Craiova e unul dintre cele mai organizate cluburi din fotbalul feminin românesc, „chiar şi fără sprijin din partea Consiliului Local şi Judeţean”, după cum subliniază preşedintele Fănel Văduva. Real Craiova are echipe, toate înscrise în competiţile organizate de Federaţia Română de Fotbal, la U12, U14, U15, Ligaa III-a, Liga a II-a şi Liga I, informează frf.ro.

Antrenor la prima echipă e Daniel Naicu, la Real 2 Craiova (Liga a ll-a) e Sorin Popescu, iar de Real 3 (Liga a lll-a) se ocupă Matei Croitoru. Toţi tehnicienii clubului sunt coordonaţi de Sorin Pătraşcu.

Liga I Etapa a II-a:

CSŞ Târgovişte – Fair-Play Bucureşti 1-4 Real Craiova – Olimpia Cluj 0-1 CFR Timişoara – Heniu Prundu Bârgăului 5-2

Meciurile Vasas Femina – Fortuna Becicherecu Mic şi ASA Târgu Mureş -Universitatea Alexandria au fost amânate.

Etapa viitoare: 1 octombrie

Olimpia 1 UT Cluj – CFR 1933 Timişoara Fair-Play Bucureşti – Real Craiova Fortuna Becicherecu Mic – ASA 2013 Târgu Mureş Info 22 octombrie

Universitatea Alexandria – CSŞ

Târgovişte

8 noiembrie

Heniu Prundu Bârgăului – Vasas Femina Odorhei

Meciuri spectaculoase în Ligaa II-a şi a IlI-a!

În acest week-end au fost programate meciuri în Ligaa II-a şi a IlI-a. Iată rezultatele:

Liga a II-a, etapa 1 Seria I

CS Navobi Iaşi – Real 2 Craiova 1-6 Măgura 2012 Bacău – Selena ŞN Constanţa 1-4

Onix Râmnicu Sărat – Universitatea Galaţi

1-4

Meciul ACS Viitorul Reghin – Armonia Dolheşti a fost amânat Seria a II-a

Sporting Lugaş – Independenţa Baia Mare

0-5

Piroş Security – CS Ineu 15-1

Olimpic Star Cluj – Ladies Târgu Mureş

6-0

Olimpia 2 UT Cluj – Vasas 2 FeminaOdorhei 4-5

Ligaa III-a: Seria I

Progresul Bucureşti – Vulpiţele Galbene Roman 0-7

Universitatea 2 Galaţi – Real 3 Craiova 3-3 CS Nicu Gane Fălticeni – CSM Paşcani 30

Partida Dream Team Bucureşti – CF Oneşti se va disputa pe 15 octombrie

Seria a II-a

Banat Girls – Atletic Drobeta 7-0 Partidele AS Independenţa 2 Baia Mare -CFR 2 Timişoara şi CFF Oltenia – Venus Maramureş au fost amânate Juventus Timişoara stă în această rundă