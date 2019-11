CSŞ TÂRGOVIŞTE, VICTORIE LA ALEXANDRIA

Share This





















Liga l rezervată fetelor a programat în acest weekend meciurile etapei a lX-a, o rundă în care a continuat duelul de la distanţă dintre fruntaşele Fortuna Becicherecu Mic şi „U” Olimpia Cluj. Dacă multipla campioană a României şi-a continuat parcursul fără greşeală din ultimele patru etape contabilizând a cincea victorie consecutivă, Fortuna a pierdut surprinzător pe teren propriu! Gruparea bănăţeană a fost învinsă de Universitatea Galaţi, scor 1-0, echipă care nu se află la prima surpriză din acest sezon. Universitatea Galaţi e formaţia care a remizat cu „U” Olimpia în etapa a patra din acest sezon, 1-1 pe malul Dunării.

Sezonul trecut, Fortuna câştigase ambele confruntări cu Universitatea, dar gălăţencele le-au dat mari bătăi de cap fetelor pregătite de Florin Pădurean, 0-1 acasă (gol marcat de oaspete în prelungiri) şi 1-2 la Becicherecu Mic.

Partida dintre Fortuna şi Universitatea a fost una echilibrată, oaspetele reuşind să se impună prin golul marcat de Cristina Cerescu în minutul 88. Jucătoarea din naţionala Moldovei a înscris din lovitură liberă!

„Sunt foarte bucuros că am trecut cu bine peste acest meci, am avut o săptămână agitată şi am încercat să potrivesc lucrurile aşa încât fetele să nu simtă prea mult greutatea acestei deplasări. Am reuşit, zic eu, şi le mulţumesc de asemenea pentru punctele câştigate. Nu a fost cel mai bun meci al lor, le ştiu potenţialul, şi totuşi au fost faze multe în care s-au sacrificat, la propriu. Nu aş fi fost mulţumit de un egal, de aceea le felicit şi le mulţumesc încă odată. E munca lor, merită să se afle aici. Şi merităm să rămânem pe podium şi la finalul turului. Noi vom lupta pentru Galaţi, cu drag. Şi, bineînţeles, pentru toţi cei care ne apreciază şi ne susţin”, a declarat antrenorul Alexandru Caracaş pentru „Monitorul de Gabţi”.

„A fost un meci greu pentru că ambele echipe îşi doreau victoria. Am avut multe faze de poartă, dar nu le-am finalizat cu gol, am luptat până a final de meci şi norocul a fost cu noi. Sunt mândră de colegele mele, am fost o echipă pe teren”, a spus Cristina Cerescu pentru „Monitorul de Galaţi”.