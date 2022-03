CSȘ TÂRGOVIȘTE, PRINTRE CLUBURILE ELIGIBILE ÎN PROIECTUL „SĂ CREȘTEM SĂNĂTOS PRIN BASCHET”

1 0

In urma sedintelor Comisiei de evaluare si selectie a proiectelor sportive depuse de structurile afiliate pentru accesarea fondurilor din contul satelit FRB in cadrul Programului National – Sa crestem sanatos prin baschet – va informam ca au fost declarate eligibile un numar de 35 de proiecte. Totodata, membrii Comisiei au respins, cu unanimitate, proiectul Clubului Sportiv Universitar Sibiu, acesta fiind declarat neeligibil dupa ce s-a constatat ca documentatia a fost trimisa la FRB dupa termenul limita, 15.03.2022, respectiv in dimineata zilei de 16.03.2022.

In aceste conditii, in conformitate cu procesele verbale ale sedintelor Comisiei prezidate de prof. univ. dr. Ecaterina Savu, va prezentam mai jos, intr-o ordine aleatorie, cele 35 de proiecte declarate eligibile in cadrul Programului – Sa crestem sanatos prin baschet:

1. Proiect depus de CSM Bucuresti

Denumirea: Baschetul – Energia Bucurestiului (acronim BEB)

2. Proiect depus de ACS Baschet Star Oradea

Denumirea: Bihorul joaca baschet (acronim BJB)

3. Proiect depus de ACS Baschet Soimii Albi Bocuresti

Denumirea: Shoot & Fun (acronim S&F)

4. Proiect depus de CS Agronomia Bucuresti

Denumirea: Baschet – Performanta prin sport

5. Proiect depus de CSU Stiinta Bucuresti

Denumirea: Educatie pentru un viitor sanatos prin baschet (acronim EvsB)

6. Proiect depus de ACS Gladius Tg. Mures

Denumirea: Cosul cu vise (acronim CUV)

7. Proiect depus de CSS Targoviste

Denumirea: Primii pasi spre performanta (acronim PPP)

8. Proiect depus de CSS Brasovia Brasov

Denumirea: Fun Basket Brasov (acronim FBB)

9. Proiect depus de ACS Isports Ploiesti

Denumirea: De la tara vine performanta pentru baschet (acronim BDLT)

10. Proiect depus de CS Tara Barsei 2011 Brasov

Denumirea: Sustinem micii baschetbalisti sa ajunga mari (acronim SMBA)

11. Proiect depus de CSS Sibiu

Denumirea: Prin baschet crestem sanatosi

12. Proiect depus de Asociatia BC Sibiu

Denumirea: Dezvoltarea baschetului juvenil sibian

13. Proiect depus de Sportul Studentesc Bucuresti

Denumirea: Vreau sa joc ca Michael Jordan

14. Proiect depus de LPS Galati

Denumirea: Baschetul, de la joaca la joc (acronim BJ&J)

15. Proiect depus de LPS Cluj-Napoca

Denumirea: Revitalizarea baschetului feminin clujean (acronim REBA)

16. Proiect depus de CSS Botosani

Denumirea: Sa crestem sanatos prin baschet

17. Proiect depus de ACS Lucky Dragons Tg. Mures

Denumirea: Fiti activi, sanatosi si tenaci (acronim FAST)

18. Proiect depus de AJB Cluj

Denumirea: Sa crestem sanatos prin baschet (acronim Servus Baschet)

19. Proiect depus de LPS Bihorul Oradea

Denumirea: Minte sanatoasa in corp sanatos prin baschet (acronim MSCSB)

20. Proiect depus de ACS Wild Cats Baia Mare

Denumirea: Promovarea si dezvoltarea baschetului (acronym PDB)

21. Proiect depus de ACS KSE Tg. Secuiesc

Denumirea: Campionat Scolar Liga Hoya (acronim CSLH)

22. Proiect depus de AJIF Motivation

Denumirea: Campionii incluziunii prin sport (acronim CIPS)

23. Proiect depus de CS Vest Activ Timisoara

Denumirea: Vest activ – crestem sanatos prin baschet (acronim VAB)

24. Proiect depus de ABC T-Pack Ploiesti

Denumirea: Baschetul ajuta noua generatie (acronim BANG)

25. Proiect depus de CSS Bega Timisoara

Denumirea: Sa crestem sanatos prin baschet

26. Proiect depus de ABC Sonicks Junior Barlad

Denumirea: Sonicks – Magie prin baschet

27. Proiect depus de ACS Stomart Iasi

Denumirea: Doing magic together

28. Proiect depus de BC Sirius Tg. Mures

Denumirea: Initiere in baschet a copiilor din judetul Mures

29. Proiect depus de CSS Sighetu Marmatiei

Denumirea: Crestem jucand baschet

30. Proiect depus de CSM Sighetu Marmatiei

Denumirea: Educatie prin sport – Baschet

31. Proiect depus de ACS Premium Sibiu

Denumirea: Be my team (acronim BMT)

32. Proiect depus de CS CN Mihai Eminescu Oradea

Denumirea: Sport, miscare si sanatate prin baschet (acronim SMSB)

33. Proiect depus de CS Baschet Arad

Denumirea: Un nou inceput

34. Proiect depus de CSU Brasov

Denumirea: Crestem baschetul brasovean (acronim CBB)

35. Proiect depus de CS Universitatea Cluj-Napoca

Denumirea: Promovarea sportului in randul copiilor

Reamintim ca Programul FRB – Sa crestem sanatos prin baschet – are ca scop principal descoperirea de talente si valorificarea aptitudinilor individuale intr-un sistem organizat de selectie, pregatire si competitie a copiilor, juniorilor mici, precum si a persoanelor cu nevoi speciale. Se doreste, astfel, crearea unei baze de selectie care sa asigure formarea de performeri, precum si imbunatatirea starii de sanatate publica prin crearea unui cadru social si organizatoric favorizant.

Cele 35 de proiecte declarate eligibile obtin astfel finantare nerambursabila din contul satelit FRB destinat actiunilor de selectie si pregatire ale copiilor si juniorilor mici, precum si ale persoanelor cu nevoi speciale, in scopul promovarii si dezvoltarii baschetului romanesc juvenil, obiectiv strategic al Federatiei Romane de Baschet – termen mandate Presedinte si Consiliul Director 2021-2025.

Structurile sportive care au depus cele 35 de proiecte eligibile vor semna cu FRB pana la finalul acestei luni contractele de finantare.