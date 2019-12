CSŞ TÂRGOVIŞTE ÎNCHEIE TURUL CU O VICTORIE LA FOTBAL FEMININ

Share This





















Liga I la fotbal rezervată fetelor a programat în acest weekend meciurile etapei a XI-a, ultima a turului.

Multipla campioană „U” Olimpia Cluj e lider autoritar al competiţiei interne şi mărşăluieşte spre cel de-al zecelea titlu consecutiv! Gruparea ardeleană a încheiat anul 2019 cu o victorie la scor de neprezentare, 3-0, pe teren propriu, cu Heniu Prundu Bârgăului, a zecea în acest sezon.

Au marcat trei componente ale primei noastre reprezentative: Andreea Voicu (min. 4), Mihaela Ciolacu (49) şi Beatrice Tărăşilă (85). Olimpia e neînvinsă în acest sezon, singurul pas greşit fiind făcut în etapa a IV-a, când a remizat, 1-1, în deplasare cu Universitatea Galaţi.

Egalul în faţa campioanei nu e un rezultat întâmplător pentru formaţia gălăţeană, care a încheiat turul pe un onorant loc secund. Cu o zestre de 26 de puncte, cu o linie de clasa ment ce contabilizează opt victorii, două egaluri, o singură înfrângere şi un golaveraj remarcabil, 33-10, Universitatea Galaţi este fără îndoială marea revelaţie a sezonului 2019 – 2020 în Liga I.

În acest week-end, echipa pregătită de Alexandru Caracaş s-a impus, în deplasare, în faţa formaţiei ŞN Selena Constanţa, scor 2-1, meci rezolvat încă din primul sfert de oră prin golurile marcate de Cristina Cerescu (min. 4) şi Monica Benţoiu (min. 14), ajungând la o serie incredibilă, nouă meciuri fără înfrângere! Singurul eşec al gălăţencelor a fost înregistrat în etapa a II-a, 1-3, pe teren propriu cu Vasas Femina Odorheiu Secuiesc.

„Ştiam că vom termina sus, am crezut cu tărie şi, iată, că echipa a reuşit. Simt o bucurie imensă, e o performanţă de care sunt mândru, mândru de fetele noastre, mândru de colegii care mi-au fost aproape, mândru că am putut urca numele oraşului nostru atât de sus. Acum, trebuie să continuăm în acelaşi ritm şi sunt convins că este doar începutul ascensiunii clubului nostru”, a spus antrenorul Alexandru Cara-caş pentru „www.viata-libera.ro”.

Considerată de mulţi drept principala contracandidată a Olimpiei Cluj în lupta pentru titlu, Fortuna Becicherecu Mic a încheiat anul pe podium după egalul, 1-1, în deplasare cu Vasas Femina Odorheiu Secuiesc. Formaţia pregătită de Florin Pădurean şi Anca Vela a încheiat turul cu două înfrângeri, 0-3 cu „U” Olimpia Cluj şi 0-1 cu Universitatea Galaţi, ambele pe teren propriu. Fortuna are al doilea atac din Liga I (47 de goluri), după Olimpia (61), şi cea mai bună apărare, doar şapte goluri primite.

La primul său sezon în Liga I, echipa ŞN Selena Constanţa va ierna pe ultimul loc al clasamentului. Gruparea dobrogeană a încercat să ţină pasul cu primul eşalon, reuşind să contabilizeze un succes (2-1 cu Vasas Femina în prima etapă) şi două egaluri. Liga I, etapa a Xl-a:

Selena ŞN Constanţa – Universitatea Galaţi

1-2

Vasas Femina Odorhei -Fortuna Becicherecu Mic 1-1 „U” Olimpia Cluj – Heniu Prundu Bârgăului 3-0

CSŞ Târgovişte – Luceafărul Filiaşi 4-3 Independenţa Baia Mare -Piroş Security Arad 2-5 Universitatea Alexandria –

Fair Play Bucureşti 5-0

Clasament:

1.”U” Olimpia 31p; 2. Universitatea Galaţi 26p; 3. Fortuna 25p; 4. Vasas Femina 23p; 5. Piroş Security 21p; 6. Heniu 14p; 7. CSŞ Târgovişte 12p; 8. Independenţa 10p; 9. Universitatea Alexandria 10p; 10. Luceafărul 9; 11. Fair Play 6p; 12. Selena 5p