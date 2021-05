CSŞ TÂRGOVIŞTE DOMINĂ COPIOS LIGA A II-A LA FOTBAL FEMININ

La finalul săptămânii trecute, în Liga 2 Feminin s-au disputat două meciuri din etapa a 12-a a Seriilor 1 şi 2, plus alte două partide din etapa 11 a Seriei 3.

În Seria 1, liderul CSS Târgovişte a obţinut a şasea victorie din acest sezon, scor 6-1, pe teren propriu, împotriva echipei Navobi Iaşi. După şapte etape jucate, echipa pregătită de Mihai Tătăranu are 18 puncte, cu trei mai multe faţă de Vulpiţele Galbene Roman, ocupanta locului secund, care are şi un meci în plus.

Golurile victoriei obţinute duminică în faţa celor de la Navobi Iaşi au fost înscrise de Adriana Istrate, autoarea unui hat-trick, Diana Rădoi, Monica Badea şi Mihaela Radu.

„În ciuda scorului, mi-a fost puţin teamă de meciul cu Navobi Iaşi. Veneam după două partide nereuşite, am modificat puţin şi sistemul de joc. Întâlneam echipa prietenului meu Adrian Ambrosie, care din returul campionatului s-a implicat mai mult la echipă şi ştiam că nu o să mai fie meciul din turul campionatului, când am câştigat cu 10-1. Cred că a fost cel mai bun joc al nostru din acest campionat.

Eram puţin îngândurat că în ultimele partide nu ne-a ieşit jocul. Noi încercăm să promovăm anul acesta în Liga 1 şi, după cum decurgeau lucrurile, erau unele probleme pe care sper să le fi rezolvat”, a spus Mihai Tătăranu, într-un interviu pentru FRF.

Astăzi, CSS Târgovişte o va întâlni din nou pe Navobi Iaşi, în deplasare, de la ora 11:00, într-un meci restant din etapa 7.

„E prima dată când se întâmplă să joc cu aceeaşi echipă la trei zile. Trebuie să reuşesc să mobilizez iar fetele, să fie conştiente că niciun joc nu seamănă cu altul şi cred că o să avem o partidă mult mai grea faţă de meciul de duminică. Sper să reuşesc să le fac să înţeleagă că va fi alt joc, să nu avem emoţii şi să jucăm la fel de bine ca în ultimul meci”, a precizat Mihai Tătăranu.

CSS Târgovişte va avea un program încărcat până la finalul campionatului, urmând să dispute cinci meciuri până la 30 mai: Navobi laşi (în deplasare, 12 mai), Vasas Femina Odorhei (în deplasare, 16 mai), Nicu Gane Fălticeni (pe teren propriu, 19 mai), Vulpiţele Galbene Roman (pe teren propriu, 23 mai) şi CS Nicu Gane Fălticeni (în deplasare, 30 mai).

„Vom avea un program infernal în perioada următoare, dar acum am avut pauză trei zile şi ne-am pregătit cum trebuie. Sperăm să nu apară accidentări, pentru că nu avem un lot prea numeros. Fiind club sportiv şcolar, noi ne bazăm cât mai mult pe junioare. Sunt câteva copile talentate, dar încă nu au drept de joc la Liga 1”, a mai spus Tătăranu.

În ceea ce priveşte promovarea în Liga 1, Mihai Tătăranu a declarat: „Încercăm promovarea, dar nu este un obiectiv prioritar. Noi anul trecut ne-am retras pentru că nu am avut bugetul necesar pentru a acoperi toate cheltuielile aferente Ligii 1. De anul acesta avem colaborarea cu cei de la Chindia Târgovişte, începând cu U15. Sperăm să putem şi cu echipa de senioare să primim un buget, să avem alte condiţii. La Liga 1 sunt echipe foarte puternice. La noi, foarte multe jucătoare sunt eleve, cele care au terminat sunt toate la Liceul Sportiv, apoi se duc la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport şi mai pot rămâne încă trei ani în cadrul echipei. Poate prin colaborarea cu Chindia să reuşim să promovăm şi mi-aş dori să fim în primele 3, 4 echipe ale Ligii 1”.

Rezultate Liga 2 Feminin: Seria 1 – Etapa 12

CS Nicu Gane Fălticeni –

Vasas Femina Odorhei 2-0 (s-a jucat pe 7 mai) CSS Târgovişte – Navobi laşi 6-1

Seria 2 – Etapa 12

Atletic Drobeta -AFK Csikszereda Miercurea Ciuc 0-2

Meciul Olimpic Star Cluj vs Universitatea Olimpia Cluj 2 se va juca pe 18 mai, de la ora 18:00.

Seria 3 – Etapa 3

Măgura 2012 Bacău –

Atletic Club Onix 2010 3-1 ACS ASU Politehnica Timişoara -Dream Team Bucureşti 1-2

Programul etapei următoare:

Seria 1 – Etapa 13

16 mai, ora 11:00 Vulpiţele Galbene Roman -CS Nicu Gane Fălticeni

16 mai, ora 14:00 Vasas Femina Odorhei – CSS Târgovişte

Seria 2 – Etapa 13

15 mai, ora 14:00

AFK Csikszereda Miercurea Ciuc -Olimpic Star Cluj

26 mai, ora 12:00 Ladies Târgu Mureş – Atletic Drobeta

Seria 3 – Etapa 11

16 mai, ora 11:00

Atletic Club Onix 2010 – ACS United Bihor

16 mai, ora 15:00 Dream Team Bucureşti -CSM Târgu Mureş