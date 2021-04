CSŞ TÂRGOVIŞTE A DEFILAT ÎN PRIMA ETAPĂ A CAMPIONATULUI DE VOLEI FEMININ PENTRU CADETE

Cadete: Rezultatele turneului 1 al campionatului 2020/2021 Seria A (Focşani) Vineri, 26 martie

CSS Focşani – CSS Botoşani 3-0 Sâmbătă, 27 martie CSS Botoşani – CSS Bacău 0-3 Duminică, 28 martie

CSS Focşani – CSS Bacău 3-2

Seria B (Juvenil Braşov) Vineri, 26 martie

CSŞ Târgovişte – ACS Sport Plus Brăila

3-0

ACS Juvenil NT Braşov – LPS Viitorul Piteşti

Sâmbătă, 27 martie

LPS Viitorul Piteşti – ACS Sport Plus Brăila

ACS Juvenil NT Braşov – CSŞ Târgovişte

0-3

Duminică, 28 martie

CSŞ Târgovişte – LPS Viitorul Piteşti 3-0 ACS Juvenil NT Braşov – ACS Sport Plus Brăila

Seria C (Medgidia) Vineri, 26 martie

CSS Alexandria – CS Năvodari 3-0

CS Medgidia – CSS Tulcea 3-1

Sâmbătă, 27 martie

CS Năvodari – CSS Tulcea 0-3

CS Medgidia – CSS Alexandria 2-3

Dumincă, 28 martie

CSS Alexandria – CSS Tulcea 3-0

CS Medgidia – CS Năvodari 3-0

Seria D (Dinamo) Vineri, 26 martie

CSS 2 Bucureşti – ACS Ex 4 Volei Bucureşti

Dinamo – CTF Mihai 1 Bucureşti 3-1 Sâmbătă, 27 martie

CTF Mihai 1 Bucureşti – ACS Ex 4 Volei Bucureşti

Dinamo – CSS 2 Bucureşti 3-0 Duminică, 28 martie

CSS 2 Bucureşti – CTF Mihai 1 Bucureşti ACS Ex 4 Volei Bucureşti – Dinamo 0-3

Seria E (Bravol Braşov) Vineri, 26 martie

CSS 6 Bucureşti – CSM Bucureşti 0-3 ACS Bravol Braşov – CS Lumina Wolves Sport Bucureşti 3-0 Sâmbătă, 27 martie

CS Lumina Wolves Sport Bucureşti – CSM Bucureşti 0-3

ACS Bravol Braşov – CSS 6 Bucureşti 3-0

Duminică, 28 martie

CSS 6 Bucureşti – CS Lumina Wolves Sport Bucureşti 3-0

CSM Bucureşti – ACS Bravol Braşov 3-0

Seria F (Victoria Nădlac) Sâmbătă, 27 martie

CS Victoria Nădlac – LPS Cetate Deva 1-3 CSS Târgu Mureş

Seria G (Bega Timişoara) Vineri, 26 martie

CSS Lugoj – CSS Bega Timişoara 3-1 CSS Caransebeş – CSM Timişoara 3-2 Sâmbătă, 27 martie

CSS Bega Timişoara – CSM Timişoara 30

CSS Lugoj – CSS Caransebeş 3-0 Duminică, 28 martie

CSS Lugoj – CSM Timişoara 3-0

CSS Bega Timişoara – CSS Caransebeş

3-0

Seria H (Bihorul Oradea) Vineri, 26 martie

CSS Avram lancu Ştei – CS Westar Arad

3-0

Sâmbătă, 27 martie

LPS Bihorul Oradea – CS Westar Arad 3-1 Duminică, 28 martie

LPS Bihorul Oradea – CSS Avram lancu Ştei 1-3

Seria I (Sighetu Marmaţiei) Vineri, 26 martie

CSS Sighetu Marmaţiei – ACS Pro Volei Bistriţa 3-0

CSS 2 Baia Mare – ACS Silvania Sport 3-2 Sâmbătă, 27 martie

CSS 2 Baia Mare – ACS Pro Volei Bistriţa

3-1

CSS Sighetu Marmaţiei – ACS Silvania Sport 3-0

Duminică, 28 martie

ACS Pro Volei Bistriţa – ACS Silvania Sport 0-3

CSS 2 Baia Mare – CSS Sighetu Marmaţiei 0-3

Seria J (Blaj) Vineri, 26 martie

CSŞ Blaj – ACS Atomic Blaj 3-0 Sâmbătă, 27 martie

CSŞ Blaj – CSU Medicina Târgu Mureş 03

Duminică, 28 martie

CSU Medicina Târgu Mureş – ACS Atomic Blaj 3-0

CSS Târnăveni nu poate participa din cauza rezultatului testelor COVlD.