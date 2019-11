CSŞ RĂMÂNE PE ULTIMUL LOC!

Share This





















Liga I la fotbal rezervată fetelor a programat în acest weekend meciurile etapei a VlI-a. A fost un nou duel de la distanţă între rivalele „U” Olimpia Cluj şi Fortuna Becicherecu Mic, aflate în continuare, în această ordine, în fruntea clasamentului. Runda a demarat la Odorheiu Secuiesc, acolo unde Vasas Femina a trecut la scor de Luceafărul Filiaşi, scor 10-0. Golurile deţinătoarei Cupei României au fost marcate de Simona Căldare (de două ori), Gyorgy Toth, Krisztina Ben? (de două ori), Carolina Ţabur (de patru ori) şi Marta Dâvid.

„Cu trei zile înainte de confruntarea cu Luceafărul am disputat un meci restanţă în deplasare cu Independenţa Baia Mare. Am avut 15 ocazii mari de gol, dar nu am reuşit să înscriem nici măcar o dată! Am spus la finalul acelui meci că răsplata va veni în următoarea etapă. Şi, iată, fetele noastre au învins cu 10-0, iar Independenţa a pierdut acasă cu Universitatea Alexandria. Sunt foarte mulţumit de scorul înregistrat, 10-0, dar mai ales de jocul fetelor noastre, unul atât de bun şi de spectaculos încât suporterii prezenţi la meci s-au comportat de parcă ne-am fi aflat la un meci în Anglia, aplaudând aproape fiecare fază ofensivă, apreciind calitatea”, a spus Alexandru Andraşi, antrenorul echipei Vasas Femina Odorheiu Secuiesc.

Campioana „U” Olimpia s-a impus fără probleme în confruntarea de pe teren propriu cu CSŞ Târgovişte, scor 4-0, prin golurile marcate de Ioana Bălăceanu (o dublă), Roxana Mirea şi Maria Ficzay.

Fortuna Becicherecu Mic s-a impus, tot pe teren propriu, scor 2-0, în faţa formaţiei Piroş Security Arad. Trupa pregătită de Florin Padurean şi Andra Velea a punctat prin Bianca lenovan şi a beneficiat de autogolul Florentinei Ancaş. „U” Olimpia şi Fortuna au profitat de egalul din partida Heniu Prundu Bârgăului – Universitatea Galaţi, scor 2-2, şi au acum cinci, respectiv patru puncte avans faţă de locul trei.

Etapa a VlI-a: Vasas – Luceafărul Filiaşi 10-0 Heniu – Universitatea Galaţi 2-2 Fortuna – Piroş Security 2-0 „U” Olimpia – CSŞ Târgovişte 4-0 Independenţa – Universitatea

Alexandria 0-2 Selena Constanţa – Fair Play

Bucureşti 0-1

Clasament: 1. „U” Olimpia 19p; 2. Fortuna 18p; 3. Universitatea Galaţi 14p; 4. Vasas 13p; 5. Heniu 13p; 6. Piroş 12p; 7. Universitatea Alexandria 7p; 8. Fair Play 6p; 9. Luceafărul 6p; 10. Independenţa 4p; 11. Selena 4p; 12. CSŞ Târgovişte 3p. Etapa viitoare:

sâmbătă, 2 noiembrie, ora 11:00

Universitatea Galaţi – Universitatea Alexandria

duminică, 3 octombrie, ora 11:00

CSŞ Târgovişte – Independenţa Baia Mare

Luceafărul Filiaşi – Universitatea Olimpia

Cluj

Fair Play Bucureşti – Vasas Femina Odorheiu Secuiesc Piroş Security Arad – Selena ŞN

Constanţa Heniu Prundu Bârgăului – Fortuna Becicherecu Mic