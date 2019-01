CSM TÂRGOVIŞTE, VICTORIE LA CONSTANŢA CS Phoenix-Ştiinţa Constanţa – CSM Târgovişte 43-58 (6-17,8-11, 21-15,8-15)

Share This





















CS Municipal Târgovişte a reuşit o nouă victorie stagională în Liga Naţională de Baschet Feminin.

Elevele lui Cătălin Tănase s-au impus în deplasarea de la Constanţa, la capătul unei partide pe care a controlat-o în cea mai mare parte.

Formaţia dâmboviţeană şi-a respectat statutul de mare favorite a duelului de la malul mării şi nu a cedat initiativa chiar dacă a evoluat pe teren strain şi a înfruntat o adversară destul de incomodă.

Ancuţa Stoenescu a fost principala marcatoare a grupării târgoviştene, aceasta trecându-şi în cont 24 de puncte, încă o performanţă remarcabilă pentru o sportive trecută demult de prima tinereţe.

Casetă tehnică

CS Phoenix-Ştiinţa Constanţa -CSM Târgovişte 43-58 (6-17, 8-11, 21-15, 8-15)

Phoenix: C. Douglas 7 p, V. Erak 12 p, J. Jovanovic 11, E. Armanu, C. Cutaş 5 p. Au mai jucat: A. Beldian 6 p, B. Fota 2 p, A. Fleşer. Antrenor: Pedrag Stanojcic CS Municipal: T. Kilin 7 p, A. Stoenescu 24 p, P. Poole 12 p, L. Toma 4 p, L. Vaida 4 p. Au mai jucat: D. Tănase, A. Chivu 4 p, M. Coker, A. Ghiţă, C. Popescu 3 p. Antrenor: Cătălin Tănase