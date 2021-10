CSM TARGOVIȘTE, VICTORIE CATEGORICĂ LA BOTOȘANI

În ultimele trei zile a avut loc etapa a doua a Ligii Naționale de Baschet Feminin. Patru din cele șase partide s-au încheiat la o diferență de minim 20 de puncte, însă au fost și două meciuri echilibrate.

Iată rezultatele consemnate în runda secundă: BC Sirius Târgu Mureș vs. CSU Olimpia Brașov – 79-53 CSM Satu Mare vs. Sepsi Sfântu Gheorghe – 78-56 CSU Simona Halep Constanța vs.

CS Agronomia București -52-54

AC Triumf Botoșani vs. CSM Târgoviște – 44-71 ACS KSE Târgu Secuiesc vs. CSM Alexandria – 57-52 CS Rapid București vs. FCC Baschet Arad – 46-86

În acest moment, singurele echipe care au câte două victorii sunt FCC Baschet Arad, CSM Satu Mare și BC Sirius Târgu Mureș. În rest, patru formații au un meci câștigat și unul pierdut și alte patru grupări au câte două înfrângeri. De asemenea, CS

Universitatea Cluj-Napoca și ACS Târgu Secuiesc au jucat doar o partidă, ambele trupe având câștig de cauză.