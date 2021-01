CSM TÂRGOVIŞTE VA AVEA SECŢIE DE LUPTE LIBERE DIN ACEST AN

Conducerea Clubului Sportiv Municipal Târgovişte anunţă activarea secţiei de lupte libere. La începutul anului 2021, numărul ramurilor sportive din cadrul clubului nostru se măreşte.

Cea care va coordona această nouă secţie în cadrul CSM Târgovişte este Georgiana Filip. Multiplă campioană a României şi medaliată la competiţii europene de prim rang, Georgiana va încerca să formeze o grupă de elită a luptelor la Târgovişte şi să aducă medalii şi rezultate notabile în concursurile importante.

În acest moment, la secţia de lupte libere din cadrul Clubului Sportiv Municipal Târgovişte sunt legitimate trei sportive senioare.

„Am luat această decizie pentru a le oferi luptătorilor şi luptătoarelor din judeţ o oportunitate de a-şi continua cariera şi la nivel de seniori. Am cântărit mult şi am decis că este momentul ca această secţie să fie activată. Aici vor veni cei mai talentaţi sportivi din judeţ, care practică această disciplină. Am încredere totală în capacitatea Georgianei Filip. Este un sportiv model, iar rezultatele sale ca antrenor au început să apară cu mult timp în urmă. Sunt sigur că vom face o treabă bună împreună”, a punctat directorul CSM Târgovişte, Cristian Savu.

„Este o onoare şi în acelaşi timp o mare provocare pentru mine. Sper să confirm încrederea pe care conducerea CSM Târgovişte şi-a pus-o în mine. Avem gânduri mari, dar aşa cum este normal, trebuie să facem paşii corect şi să construim sănătos. Avem pepiniera de la CSŞ Târgovişte. Acum, sportivii de valorare pot rămâne acasă şi pot aduce medalii pentru oraşul nostru”, a spus Georgiana Filip.

Componenţă secţie lupte – CSM Târgovişte

o Georgiana Filip (coordonatoare a secţiei): Fosta componentă a Lotului Olimpic de lupte, carieră în care a obţinut 13 titluri de campioană naţională de senioare, multiplă medaliată la turnee internaţionale, vicecam-pioană europeană de senioare şi medaliată cu argint la Cupa Europei pe naţiuni. Antrenor coordonator al Centrului Naţional de Junioare mici de la Târgovişte şi membră în Firoul Federal al Federaţiei Române de lupte;

o Simona lonescu (sportivă): componentă a Lotului naţional de Junioare, multiplă campioană naţională de cadete, Junioare şi senioare, vicecampioană balcanică de cadete;

o Vlăsceanu Diana (sportivă): componentă a Lotului naţional de senioare/U23. Multiplă campionă naţională de cadete, junioare şi senioare-U23, medaliată cu bronz la Campionatele Europene de Seniori-U23 şi multiplă medaliată la turnee internaţionale;

o Fodor Denisa (sportivă): componentă a Lotului naţional de senioare-U23. Multiplă campionă naţională de cadete, Junioare şi senioare şi multiplă medaliată la turnee internaţionale.