CSM TÂRGOVIŞTE, SUCCES IMPORTANT LA BRAŞOV

Alina Chivu a fost coşghetera partidei cu 28 de puncte (3×3), plus 8 recuperări. Ancuţa Stoenescu a încheiat în double-double la oaspete cu 14 puncte (4×3) şi 12 recuperări, plus 5 assist-uri. Pentru CSM Târgovişte au mai înscris: Irimia 10 puncte (8 recuperări), Tănase 10 puncte (6 recuperări), Toma 9 puncte (10 recuperări) şi Ghiţă 7 puncte. CSM Târgovişte a urcat pe locul doi în grupa Est a LNBF după ce s-a impus în deplasare în restanţa din etapa a 3-a. Meciul dintre Olimpia CSU Braşov şi CSM Târgovişte s-a încheiat cu scorul de 57-78, pe sferturi: 13-20, 21-18, 9-23, 14-17. Gazdele au condus la început, dar dâmboviţencele au trecut în faţă şi s-au distanţat la un maxim de 26 de puncte, profitând de multe minute fără coş ale adversarelor. Chivu a fost coşghetera partidei cu 28 de puncte, fiecare echipă având o jucătoare în doubledouble.

