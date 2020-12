CSM TÂRGOVIŞTE, LIDER ÎN DIVIZIA A1

Divizia A1 la volei feminin, sezonul 2020-2021, a continuat cu partidele contând pentru turneele 4 şi 5. Reamintim că Federaţia Română de Volei a anunţat o nouă formulă de disputare pentru Diviziile A1 masculin şi feminin, dată fiind situaţia sanitară din România: competiţiile se dispută sub formă de turnee, pentru a se limita infectarea cu coronavirus, iar la un turneu vor participa câte trei echipe, pentru a nu fi aglomeraţie în sală. Dacă situaţia va permite, returul se va disputa sub formă de etape normale, iar dacă nu, se va continua sub formă de turnee. În plus, FR Volei impune echipelor organizatoare să transmită în direct toate meciurile unui turneu, pe Facebook şi pe Youtube, informează voleiromania.ro

Turneele de la Medgidia au reunit doar patru echipe, întrucât CSU Belor Galaţi şi CSU Medicina CNUE Tîrgu Mureş nu au avut suficiente jucătoare pentru a putea evolua!

Rezultate din Turneele 4 şi 5 (28-30.11.2020)

Grupele 1 şi 3

Sâmbătă 28 noiembrie 2020

Dinamo Bucureşti – Ştiinţa Bacău 3:0 (25:18, 25:16, 25:22)

CSO Voluntari – FC Argeş Piteşti 3:0 (25:22, 25:20, 25:17)

Duminică 29 noiembrie 2020

Dinamo Bucureşti – Rapid Bucureşti 3:0 (25:21, 25:22, 25:22)

CSM Lugoj – FC Argeş Piteşti 3:2 (19:25, 25:27, 25:12, 25:18, 15:7)

Luni 30 noiembrie 2020

Ştiinţa Bacău – CSM Lugoj 3:2 (25:23, 23:25, 17:25, 25:20, 16:14)

CSO Voluntari – Rapid Bucureşti 3:2 (25:21, 21:25, 25:22, 20:25, 19:17)

Grupele 2 şi 4

Duminică 29 noiembrie 2020

CSM Tîrgovişte – CSM Volei Alba Blaj 3:2 (21:25, 28:26, 22:25, 25:19, 15:13)

Luni 30 noiembrie 2020

CS Medgidia -Universitatea NTT Data Cluj 3:0 (25:13, 25:16, 25:19)

Marţi 1 decembrie 2020

CSM Volei Alba Blaj –

Universitatea NTT Data Cluj 3:0 (25:20, 25:15, 25:15)

Partide omologate la masa verde pentru neprezentare:

CSM Tîrgovişte –

CSU Medicina CNUE Tîrgu Mureş 3:0 (25:0, 25:0, 25:0) – neprezentare

CS Medgidia – CSU Belor Galaţi 3:0 (25:0, 25:0, 25:0) – neprezentare

CSU Belor Galaţi –

CSU Medicina CNUE Tîrgu Mureş 3:0 (25:0, 25:0, 25:0) – neprezentare

Grupele din Turneul 6 (se joacă în perioada 12-14.12.2020):

Grupa 1: CSM Volei Alba Blaj; Ştiinţa Bacău; CSU Belor Galaţi; CSO Voluntari 2005

Grupa 2: CSM Tîrgovişte; Dinamo Bucureşti; CS Medgidia; FC Argeş Piteşti Grupa 3: CSM Lugoj; CSU Medicina CNUE Tîrgu Mureş; Rapid Bucureşti; Universitatea NTT Data Cluj

Se joacă după tabela Berger cu 4 echipe. Prima formaţie organizează turneul.

Clasament: