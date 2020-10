CSM TÂRGOVIŞTE ÎŞI AŞTEAPTĂ RIVALA ÎN CUPELE EUROPENE DE VOLEI

In Liga Campionilor la volei feminin, din păcate, nici campioana României, CSM Volei Alba Blaj, care era acceptată direct în faza grupelor, nici vicecampioana Dinamo Bucureşti, care trebuia să susţină tur preliminar, nu s-au înscris în competiţie, din motive financiare!

În Liga Campionilor la volei masculin, campioana României, CSM Arcada Galaţi, va debuta în primul tur preliminar, programat sub formă de turnee. Arcada va organiza, în perioada 22-24 septembrie 2020, la Galaţi, meciurile Grupei B, în care va întâlni campioanele Finlandei, Ford Levoranta Sastamala, şi Croaţiei, OK Ribola Kastela. Din cauza pandemiei de COVID-19 şi cu acceptul CEV, cele trei echipe au căzut de acord să dispute un singur turneu dintre cele trei, care să stabilească formaţia calificată în turul 2 preliminar.

Există şase grupe în primul tur preliminar şi două în turul secund, care vor stabili ultimele două formaţii calificate pentru faza grupelor (cinci grupe a câte patru echipe).

Iată adversarele celorlalte formaţii româneşti:

Cupa CEV la volei feminin, 16-imi de finală (manşa tur în perioada 10-12 noiembrie 2020, manşa retur în perioada 24-26 noiembrie 2020):

învinsa unui duel din Liga Campionilor, turul 1 preliminar (SC „Prometey” Kamyanske (Ucraina) – Khimik Yuzhny (Ucraina)) – CSM Târgovişte

următorul adversar: PVK Olymp Praga (Cehia) sau învinsa unui duel din Liga Campionilor, turul 1 preliminar: Mladost Zagreb (Croaţia) – Calcit Volley Kamnik (Slovenia)

Zok UB (Serbia) – Ştiinţa Bacău (11

noiembrie 2020, ora locală 19.00)