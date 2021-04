CSM Târgovişte, faţă-n faţă cu istoria!

Sportul dâmboviţean se află în faţa unui nou moment istoric. La sfârşitul acestei săptămâni, Sala „loan Valerian” din Târgovişte va găzdui ultimul turneu al celei de-a doua faze a Diviziei A1 de volei feminin, turneu la capătul căruia, CS Municipal Târgovişte poate deveni, în premieră, campioană a României.

Înainte de ultimele trei meciuri oficiale ale sezonului 2020-2021, echipa noastră se află în fruntea clasamentului, cu un avans de patru puncte faţă de principala urmăritoare, multipla campioană a ţării, finalistă Champions League, CEV Cup şi Challenge Cup, Volei Alba Blaj.

Pentru a deveni noua campioană naţională, CS Municipal Târgovişte are nevoie de 5 puncte din cele trei partide din weekend.

Meciurile din Sala „loan Valerian” ce aparţine CSŞ Târgovişte se vor disputa respectând toate măsurile în vigoare şi, din păcate, un eventual succes al fetelor noastre nu va putea fi sărbătorit alături de fanii noştri dragi.

Înainte de duelurile din weekend, Heydi Casanova, una dintre jucătoarele importante ale Municpalului spune: „Meciurib care vin ne pot schimba vieţile. Până să ajung la Târgovişte nu ştiam cât de mult îşi doresc oamenii din oraş acest titlu. Acum suntem aproape de a-l obţne. Aş îndrăzni să spun că-l merităm, dar ştim sigur că nu va fi uşor. Este un moment pe care nu trebuie să-l ratăm. Suntem concentrate, lucrăm bine la antrenament şi suntem gata să facem sacrificii pentru a cuceri trofeul. Tot acest sezon a fost unul foarte intens şi toată lumea a contribuit la parcursul nostru bun. Dacă vom câştiga, fiecare va avea un merit special în obţinerea unui rezultat pe care ni-l dorim din

Antrenorul Giovanni Caprara rămâne la fel de circumspect ca şi înainte de meciurile de la Blaj şi crede că elevele sale trebuie să rămână concentrate: „Trebuie să ne antrenăm, trebuie să fim în formă maximă la meciurile din weekend. Sunt sigur că vor fi trei jocuri tari pe care trebuie să le tratăm cu maximă concentrare. Blaj va veni la Târgovişte să-şi joace cartea cât mai bine cu putinţă. La fel şi celeate adversare ale noastre, care vor să învingă echipa de pe primul loc. Am obţinut câteva victorii importante, dar nimic mai mult. Nu are sens să vorbim despre titlu. Să vorbim despre fiecare dintre partidele care vor urma şi să ne facem treaba cât mai bine”, a fost mesajul italianului care antrenează CSM Târgovişte.

Programul meciurilor turneului de la Târgovişte este următorul:

Vineri, 16 aprilie 2021, ora 14:00: CSM Târgovişte – CS Medgidia; Vineri, 16 aprilie 2021, ora 17:30: CS Volei Alba Blaj – CS Dinamo Bucureşti;

Sâmbătă, 17 aprilie 2021, ora 14:00: CS Volei Alba Blaj – CSM Târgovişte; -în direct la TVR 3;

Sâmbătă, 17 aprilie 2021, ora 17:30: CS Dinamo Bucureşti – CS Medgidia;

Duminică, 18 aprilie 2021, ora 14:00: CS Medgidia – CS Volei Alba Blaj;

Duminică, 18 aprilie 2021, ora 17:30: CSM Târgovişte – CS Dinamo Bucureşti