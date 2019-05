CSM TÂRGOVIŞTE, EŞEC CLAR ÎN FAŢA VIITOAREI CAMPIOANE

Share This





















Volei Alba Blaj a câştigat în Sala „Timotei Cipariu”, scor 3-0 (25-20, 25-15, 30-28), disputa cu CSM Târgovişte, şi a mai făcut un pas spre obţinerea matematică a celui de-al 4-lea titlu, cu trei jocuri înaintea sfârşitului stagiunii!

Cel mai dificil dintre ultimele patru examene ale finalului de sezon, împotriva grupării de lângă Turnul Chindiei, care a produs Blajului primul eşec sta-gional, a adus o victorie în minimum de seturi pentru echipa din „Mica Romă”, ce are asigurat campionatul în proporţie de 99 la sută.

O sală plină le-a aşteptat pe viitoarele campioane, ce au evoluat în faţa publicului din „Mica Romă” întâia oară după ce a câştigat, în deplasare, în Săptămâna Patimilor finala pentru titlu, cu rivala CSM Bucureşti.

Startul jocului a fost defavorabil amfitrioanelor, ce s-au trezit conduse cu 0-4, moment în care Zakoc a cerut time-out. S-a reuşit egalarea, vizitatoarele au avut apoi 8-6, dar o serie de de 5 puncte consecutive ale Blajului a dus lucururile în făgaşul normal. Diferenţa a crescut încet (15-9, 22-17), Sonja Newcombe fructificând prima minge de set, cu un as. Al doilea parţial a fost dominat autoritar de ardelence, ce au avut avanjate consistente (9-3, 12-6, 16-7, 20-13), Volei Alba Blaj făcând legea lângă fileu.

Relaxarea a fost evidentă în tabăra gazdelor în al treilea set, în care CSM Târgovişte a început să pună probleme, conducând cu 14-11 şi 16-13. A fost cel mai echilibrat set, egalitatea fiind reuşită la 18 de amfitrioane, însă dâmboviţencele au avut 20-18, cu o egalare la 21, şi apoi alte două puncte la rând ale Blajului, scorul devenind 24-22 şii 24-24, după ce gazdele au irosit prima minge de meci. Un final nebun, cu CSM Târgovişte în avantaj, 25-24, şi un serviciu afară! Nebunia a continuat cu o altă minge de meci a Blajului, la 26-25, anulată şi aceasta, ca şi următoarea, la 27-26! Sarabanda continuă. cu dramatismul prezent şi o altă minge de meci, la 29-28, frucitificalî, după ce precedentele 4 fuseseră ratate

Echipa din „Mica Romă” mai are de disputat încă 3 întâlniri: deplasare la Bacău (sâmbătă, 4 mai), acasă cu Dinamo (luni, 6 mai) – restanţă din etapa întâi a fazei secunde; acasă cu CSM Lugoj (miercuri, 8 mai).