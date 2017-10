CSM TÂRGOVIŞTE A ÎNVINS ŞTIINŢA BACĂU

Share This





















Echipa condusă de Dragoş Bizdrigheanu şi antrenată de Guillermo Naranjo s-a deplasat la Bacău pentru a susţine un joc amical cu Ştiinţa din localitate, echipă care a terminat sezonul trecut pe locul al patrulea al Diviziei A1.

Voleibalistele noastre se află în perioada de acumulare, omogenizare şi mai ales de implementare a sistemului de joc impus de antrenorul nostru Guillermo Naranjo.

Ştiinţa Bacău – CSM Târgovişte 0-3 (18:25, 24:26, 20:25). La final s-a mai jucat un set în plus, set în care au evoluat şi jucătoarele care au fost prezente mai puţin pe teren în primele trei seturi.

Săptămâna viitoare publicul târgoviştean va avea ocazia de a îşi vedea favoritele în Sala Sporturilor, vineri 06 octombrie, la o ora pe care o vom anunţa în cursul săptămânii viitoare. Adversarele noastre vor fi voleibalistele de la SC Potsdam, echipă care evoluează în Bundesliga şi din componenţa căreia face parte şi fosta componentă a CSM-ului – Marta Drpa.

Dragoş Bizdrigheanu team-managerul echipei noastre, apreciază în mod deosebit atmosfera din interiorul echipei şi mai ales calitatea jocului prestat:

„Un meci bun făcut de fetele noastre împotriva unui adversar redutabil. O victorie muncită în condiţiile în care ne aflăm în perioada de omogenizare a echipei şi fixarea relaţiilor de joc. S-au folosit diverse sisteme de joc şi mai multe jucătoare au jucat pe câte două posturi, alternativ. Lucrurile vor sta şi mai bine după sosirea celor două jucătoare aflate la loturile naţionale. Altfel, un test reuşit în condiţiile date şi pe fondul unei atmosfere bune în cadrul lotului. Felicitări atât fetelor cât şi staffului tehnic pentru jocul etalat în această seară”, a declarat pentru www.csm-targoviste.ro, oficialul târgoviştean.

Guillermo Naranjo, antrenorul nostru a declarat după meci:

„Sunt mulţumit de evoluţia fetelor, astăzi am jucat cu adevărat ca o echipă. Primele două seturi cu toate elementele, dar în mod special în al treilea set. Fetele au început să se adapteze sistemului meu şi ritmului impus de joc. Deşi în amicale nu este cel mai important,

sunt foarte mulţumit de rezultat, am învăţat multe astăzi şi consider că acesta poate fi un pas înainte spre atingerea obiectivelor noastre. Mai avem de muncă, dar continuăm să creştem şi asta mă bucură”, a declarat imediat după meci antrenorul Guillermo Naranjo. Sursa: www.csmtargoviste.ro