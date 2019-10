CSM, ELIMINATA DIN CUPA ROMÂNIEI DE BASCHET

Share This





















FCC Baschet Arad a făcut cel mai bun meci din actualul sezon şi s-a calificat en fanfare în următorul tur al Cupei României. O victorie istorică împotriva marii rivale, una dintre cele mai mari diferenţe de-a lungul timpului din Unicul Derby din baschetul feminin românesc.

78-37 s-a terminat jocul disputat în această seară la Sala Sporturilor „Victoria”. O victorie ce ridică mult moralul fetelor antrenate de Dejan Mudresa şi Cristian Bondor. Problema învingătoarei nu s-a pus nicio secundă pe durata întregului meci, iar soarta era deja scrisă încă după primele 6 minute: un fulminant run de 13-0. Întâmplător sau nu, la fel ca la precedenta vizită la Arad pentru CSM Târgovişte (meciul 2 al primului tur de play-off din sezonul trecut), dâmboviţencele au reuşit contra-perfor-manţa de a marca doar 37 de puncte. Doar că de această dată, galben-albas-trele au avut o prestaţie cu mult peste aşteptările fanilor arădeni, iar diferenţa de 41 de puncte a fost conform realităţii din teren.

„A fost o atmosferă foarte frumoasă în tribune şi vreau să le mulţumesc suporterilor noştri. Echipa mea a jucat excelent în această seară. Am pregătit foarte bine acest meci important pentru noi, iar asta s-a văzut în rezultatul final. Luna octombrie a fost foarte aglomerată pentru noi, cu 5 meciuri jucate în doar 14 zile. A fost şi deplasarea lungă până la Târgovişte. Nu cred că e o situaţie normală,” a declarat sârbul Dejan Mudresa, după finalul jocului cu Târgovişte.

Apărarea FCC-ului a mers aproape perfect şi în acest duel. Oaspetele au bifat doar trei puncte în primul sfert al derby-ului: „Când am venit în septembrie la Arad, am transmis preşedintelui şi fetelor că filozofia mea se bazează în mare parte pe apărare. Pentru mine contează doar partea aceasta. Viaţa mea este defensivă! Dacă totul merge bine acolo, atunci e clar că vor veni reuşitele şi în atac. Astăzi ne-a mers totul, a fost o „explozie” din partea fetelor mele,” a concluzionat principalul de la Arad, Dejan Mudresa.

FCC Baschet Arad – CSM Târgovişte 78-38.

pe sferturi: 19-3, 27-11, 16-11, 16-12.

Marcatoare Arad: Webb 26 de puncte, Karakasevic 24,Fodor 9, Hadzovic 7, Ciotir 6, Ardelean 4 şi Akatiotou 2

Principale marcatoare la Târgovişte: Petrof 12, Stoenescu 8 şi Irimia 7.

După această perioadă de foc, jucătoarele de la FCC Baschet Arad au timp şi de respiro. Următorul joc îl vor disputa peste aproximativ două săptămâni, când la Arad soseşte formaţia U Cluj Napoca.

Sursa: https://www.baschetarad.ro