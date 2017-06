CSM ARE CEL MAI BUN „SATELIT” DIN ŢARĂ CSM Targoviste a castigat Turneul Final al Ligii I la baschet feminin, competitie destinata echipelor satelit

Share This





















Dupe trei victorii din tot atâtea posibile, echipa pregătita de Catalin Tanase, Volha Tamirgeanu si Valerian loan, isi pastreaza titlul cucerit si anul trecut, tot la Targoviste, titrează pagina de Facebook a clubului dâmboviţean.

CSM vs. Alexandria 55-54

CSM vs. Tg. Mures 57-44

CSM vs. Univ.Cluj 68-43

Astfel se incheie un sezon foarte greu, dar cu

rezultate frumoase la toate nivelurile.