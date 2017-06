CSM ADUCE VOLEIBALISTE DIN BUNDESLIGA

Share This





















După slovaca Veronika Hron?ekovâ, care a evoluat la Vfb Suhl, preşedintele Ciprian Prisăcaru a anunţat un nou transfer din prima ligă germană

Ultima achiziţie a formaţiei dâmboviţene este brazilianca Lousiane Penha Souza Ziegler, jucătoare care a evoluat de ani buni în campionatul german de volei feminin. Sud-americanca a evoluat ultima oară la campioana acestei ţări, Schweriner SC, lucru subliniat de către preşedintele târgoviştean pe pagina de Facebook a clubului, unde apare următorul comunicat: „CSM Targoviste transfera de la campioana Germaniei! Lousi Souza Ziegler este o jucatoare de nationalitate braziliana, are 30 de ani si vine de la campioana Germaniei – SCHWERINER SC. Post: Outside Hitter Echipe la care a evoluat: o Schweriner SC (GER) o VT Aurubis Hamburg (GER) o VC Wiesbaden (GER)

o Bluvolei Blumenau (BRA)

o SEB Buettner Brusque (BRA)

o Bonja BCN (BRA)

o CNEC Domingos Martins (BRA)

Palmares:

o 2009, 2013, 2017 Campioana Germaniei o 2016 locul 3 in European CEV Cup o 2015 locul 3 in European Challenge Cup o 2013 Castigatoarea Cupei Germaniei”

Ce uită însă să amintească preşedintele Ciprian Prisăcaru este că brazilianca este una dintre REZERVELE formaţiei campioane a Germaniei şi nicidecum o titulară, aşa cum şi-ar fi închipuit suporterii formaţiei dâmboviţene.

De asemenea surse neoficiale susţin că şeful Municipalului, cel care se ocupă personal de transferuri în cadrul echipei de volei, se află în tratative avansate cu o altă voleibalistă din Bundesliga. Se pare că CSM intenţionează să o achiziţioneze şi pe americanca Valerie Nichol, componentă a vicecampioanei MTV Allianz Stuttgart, echipă antrenată până în aprilie de actualul tehnician al Târgoviştei, spaniolul Guillermo Naranjo HERNANDEZ. Asta în condiţiile în care Prisăcaru declara la o emisiune tv că ibericul a fost preferat altor tehnicieni de top pentru că: „Nu are parti-pris-uri şi nu este cunoscut de către nucleul de jucătoarele CSM-ului”. Culmea este că la ora la care preşedintele spunea aceste lucruri, formaţia târgovişteană avea în lot două voleibaliste: Marciu şi

Trică!!!