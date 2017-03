CS MUNICIPAL A MAI PRIMIT UN REFUZ DIN PARTEA FEDERAŢIEI. Meciul de baschet pierdut de echipa Târgovişte la Cluj Napoca a fost subiectul unei noi contestaţii respinse de FRB

Share This





















La şedinţa Biroului Federal din data de 16.03.2017 au fost prezenţi 12 membrii ai Biroului Federal iar în calitate de invitat a participat juristul FRB, domnul Doru Toma.

În cadrul şedinţei Biroului Federal din data de 16.03.2017 au fost aprobate mai multe decizii, după cum urmează:

1. Biroul Federal analizează şi discută propunerile preşedinţilor de club cu referire la sezonul 2016-2017 şi 2017-2018 al LNBF, conform procesului verbal al şedinţelor de la Sf. Gheorghe şi Tg. Mureş:

a. Biroul federal aprobă în unanimitate următoarele pentru sezonul 2016-2017:

– locurile 5-8 vor juca 2 tururi cu 2/3 meciuri; locurile 9-10 vor juca un tur cu 2/3 meciuri; nu se retrogradează;

– din motive obiective, se modifică sistemul de desfăşurare al Ligi 1 feminin sateliţi: se formează 2 grupe de 4 echipe, pe criterii geografice, se va juca 1 turneu de 3 jocuri iar primele 2 locuri din fiecare grupă vor participa la un Turneu Final pentru stabilirea ierarhiei şi bonificaţiilor;

b. Biroul Federal aprobă în unanimitate, ca LNBF, ediţia 2017-2018, să se dispute cu 12 echipe astfel:

– sistemul competiţional: tur-retur, play-off (2/3, 2/3, 3/5) şi play-out; locurile 5-8 şi 9-12 joacă tururi de 2/3;

– dacă vor fi doar 10 echipe, se va juca tur-retur, grupe 1-5 şi 6-10, play-off şi play-out;

– sezonul va începe în ultima săptămână din septembrie şi se va termina până în 30 aprilie 2018;

– Cupa României se va juca cu 2 tururi preliminare şi Final 4;

– Supercupa României se va juca cu o săptămână înainte de primul joc oficial şi se va disputa pe terenul echipei campioane LNBF;

– în LNBF se va juca cu 1 jucătoare româncă pe teren, permanent tot jocul, la care se adaugă în primul sfert al jocului o jucătoare româncă născută 1996 (U22) sau mai mică; echipele au dreptul să înscrie pe foaia de arbitraj 5 jucătoare străine (3 non europene şi 2 europene); echipele care participa în cupele europene au dreptul să înscrie pe foaie, tot sezonul, 6 jucătoare străine (3 noneuropene şi 3 europene);

– în Cupa României se va juca cu 2 jucătoare românce permanent pe teren, indiferent de varstă;

– echipele sunt încurajate să se înscrie în cupele europene;

– echipele din LNBF sunt obligate să participe cu echipe satelit în Liga I de Baschet, în aceleaşi condiţii regulamentare ca şi în sezonul trecut;

2. Biroul Federal analizează şi discută propunerile preşedinţilor de club cu referire la sezonul 2017-2018 al LNBM, conform procesului verbal al şedintelor de la Sibiu şi Cluj-Napoca:

Biroul Federal aprobă în unanimitate, ca LNBM, ediţia 2017-2018, să se dispute cu 12 echipe, astfel:

– tur-retur, 11 jocuri +11 jocuri = 22 jocuri;

– se formează 2 grupe, conform clasamentului, 1-6 şi 7-12;

– se intra în grupe cu toate punctele acumulate şi se joacă tur-retur, 5 + 5 = 10 jocuri;

– primele 2 echipe din grupă 7-12 se vor alătura celor din grupa 1-6 şi vor forma grupa 1-8 de play-off, unde se va juca 3 tururi de 3/5 jocuri; etapele duble se vor juca cu o zi pauză între ele;

– dupa primul tur de play-off, echipele învinse nu vor mai juca;

– echipele din grupa 9-12 nu vor mai juca, păstrând locul din clasamentul grupei 7-12;

– sezonul va începe în ultima săptămână din septembrie şi se va termina pe 15 iunie;

– în LNBM echipele vor putea înscrie 6 jucători străini pe foaia de arbitraj şi se va aplica regula cu minim un jucător român pe teren, pe toată durata jocului, cu amendamentul că în primul sfert jucătorul român trebuie să fie tânăr, născut 1995 (U23) sau mai mic; în Cupa României se va juca cu 2 români permanent pe teren, indiferent de vârstă, şi 6 jucători străini pe foaie;

– Cupa României: cele 4 participante în cupele europene se vor califica direct în Final 8; în turul 1 vor juca celelalte 8 echipe, conform tragerii la sorţi, jocuri tur-retur; învingătoarele şi cele 4 echipe direct calificate vor participa timp de 4 zile la Final 8 în luna februarie; jocurile din Final 8 se vor stabili în urma unei alte trageri la sorţi; jocul pentru locurile 3-4 nu se mai dispută;

– Supercupa României se va juca cu o săptămână înainte de primul joc oficial şi se va disputa pe terenul echipei campioane LNBM;

– perioada de transfer: din 15 iulie – până cu 72 de ore înainte de primul joc din LNB, cu o întrerupere pe perioada CE U20 de la Oradea, şi Eurobasket 2017; după terminarea perioadei de transferări, fiecare echipă va putea face 6 înlocuiri până în data de 28 februarie;

– ultimele 2 echipe din clasament vor retrograda; în situaţia în care după începerea competiţiei o echipă se retrage, sau este exclusă, atunci va retrograda doar o echipă;

– cupe europene: primele 3 echipe din LNBM şi câştigătoarea Cupei României sunt obligate să se înscrie în cupele europene (campioana şi câştigătoarea Cupei vor merge în bCl); dacă aceaşi echipă căştiga ambele trofee, locul 2 din LNBM va merge în BCL; dacă o echipă nu participa în cupele europene şi nu se va găsi o altă echipă doritoare să participe, atunci echipa respectivă va fi penalizată cu 25.000 de euro;

– echipele din LNBM sunt obligate să participe cu echipe satelit în Liga I de Baschet, în aceleaşi condiţii regulamentare ca şi în sezonul trecut;

– Biroul Federal aprobă aplicarea aceloraşi criterii şi condiţii de acordare a drepturilor TV din sezoanele anterioare.

3. Se aprobă Raportul de activitate pe anul 2016 şi Raportul administratorului la data de 31.12.2016, materiale care vor fi prezentate la

AG 2017;

4. Dl. preşedinte Horia Păun propune organizarea alegerilor pentru funcţia de preşedinte şi noul Birou Federal în primăvara anului 2017. Se analizează propunerea şi se supune la vot reconvocarea Adunării generale ordinare din 07 aprilie împreună cu Adunarea Generală de Alegeri, conform statutului: se aprobă cu majoritate de voturi, 8 pentru, 1 vot contra şi 3 abţineri.

Adunarea Generală de Alegeri se convoacă pentru data de 05 mai, convocarea făcându-se cu cel puţin 45 de zile înainte de data desfăşurării.

Dl. Dan Berceanu propune stabilirea unei „Comisii de Validare a Candidaturilor” pentru AG de alegeri, formată din Sorin Ardelean (preşedintele comisiei de Etică), Doru Toma (jurist) şi Andreea Arnautu (jurist). Se aprobă în unanimitate. 5. Biroul Federal aprobă următoarele, cu unanimitate de voturi:

– desfăşurarea cursurilor de perfecţionare a antrenorilor de juniori (Oradea, 21-23 iulie) şi de seniori (Cluj Napoca, 01-03 septembrie);

– sesiunile de testare pentru licenţierea antrenorilor: C şi B (Bucureşti 10 aprilie 2017), A (Bucureşti 06 iunie 2017), restante C, B, A (septembrie);

– comisia de licenţiere va fi compusă din: Alina Moanta, Goran Vrkic, Dan Berceanu, Miroslav Popov, Svetlana Dragusin;

– un amendament la PILAB: „posesorii de licenţe FRB valabile, pentru a obţine viza pentru sezonul competiţional următor, trebuie să facă dovada că au participat la următoarele cursuri de perfecţionare ale antrenorilor:

– licenţa „C”: au participat la cel puţin 3 cursuri zonale;

– licenţa „B”: au urmat 3 cursuri zonale şi un curs naţional FRB;

– licenţa „A”: au urmat un curs naţional/internaţional FRB şi un curs internaţional FIBA;

– licenţa „AA”: au participat la 2 cursuri internaţionale FIBA, sau la un curs naţional FRB şi un curs internaţional FIBA; la această condiţie se adaugă obligaţia de a fi susţinut cele 3 cursuri zonale.”

6. Se aprobă în unanimitate propunerile de modificări ale Regulamentului Arbitrilor de Baschet prezentate de CCAB;

7. Dl. Horia Păun prezintă contestaţia-apel formulată de CSM Târgovişte faţă de decizia CCCLT din 14.03.2017 referitoare la dreptul de joc al jucătoarei Naketia Swainer de la CS Universitatea Cluj-Napoca. Biroul Federal analizează cazul şi respinge apelul clubului CSM Târgovişte menţinând decizia CCCLT (9 voturi pentru respingere şi 1 abţinere).