Crucea Roşie Română organizează cel mai mare curs de prim ajutor gratuit la nivel naţional, sâmbătă, 9 septembrie, cu ocazia Zilei Mondiale de Prim Ajutor. 1000 de persoane din 41 de reşedinţe de judeţ şi din cele 6 sectoare ale municipiului Bucureşti vor învăţa timp de 6 ore tehnici de acordare a primului ajutor in organizarea filialelor de Cruce Roşie. Înscrierile se pot face pe pagina de Facebook a Crucii Roşii Române în limita locurilor disponibile pentru fiecare locaţie. Cursurile din ţară sunt suplimentate cu un curs de prim ajutor pentru jurnalişti organizat la Sediu Central al Crucii Roşii Române din Bucureşti.

Tema din acest an este acordarea primului ajutor în caz de accidente domestice şi se referă la toate evenimentele neaşteptate care pot apărea acasă şi pot provoca răni sau deces.

Conform Federaţiei Internaţionale de Cruce Roşie şi Semilună Roşie, la nivel mondial mai mulţi oameni mor din cauza leziunilor cauzate de accidentele la domiciliu decât de leziunile cauzate de accidentele rutiere. Accidentele domestice (cele care pot fi prevenite) reprezintă o problemă de sănătate publică la nivel mondial. Ziua Mondială de Prim Ajutor are ca scop atragerea atenţiei populaţiei asupra importanţei acordării primului ajutor şi cunoaşterii modului corect în care se face acesta.

„Cu cât sunt mai mulţi oameni care ştiu să ofere primul ajutor, cu atât o să ne simţim cu toţii în siguranţă. Crucea Roşie Română organizează în permanenţă cursuri de prim ajutor, însă realitatea ne arată că, indiferent cât de mulţi oameni am instruit, încă se întâmplă multe tragedii care puteau fi evitate prin tehnicile învăţate la aceste cursuri”, a declarat Ioan Silviu Lefter, director general al Crucii Roşii Române.

Cruce Roşie Română reprezintă unul dintre liderii naţionali în educarea şi furnizarea primului ajutor. De peste 141 de ani, primul ajutor a fost unul dintre principalele servicii prestate de voluntarii Crucii Roşii Române. Cursurile de prim ajutor au acoperire naţională şi certificare europeană. În cursul anului 2016, Crucea Roşie Română a răspuns unui număr crescut de solicitări venite de la diverse companii, instituţii şi persoane fizice, asigurând cursuri de prim ajutor unui număr de aproximativ 56 000 de persoane. Din acest total, 6 914 este reprezentat de elevi din clasele V- VIII şi IX-XII care au făcut cursuri de prim ajutor gratuite şi au participat la competiţia „Sanitarii Pricepuţi”, 7 684 de adulţi care au participat gratuit la cursurile de prim ajutor, 8042 au participat la alte cursuri care au avut in componenta lor şi tehnici de prim ajutor şi 30 129 de persoane care au participat la cursurile de prim ajutor cu plata.

Ca o completare a serviciilor de prim ajutor oferite gratuit populaţiei, Crucea Roşie Română a pus la dispoziţia utilizatorilor de telefoane mobile, o aplicaţie de prim ajutor. Aceasta are rolul de a creşte capacitatea oamenilor de a interveni în situaţii de urgenţă până la sosirea ambulanţei. Totodată aplicaţia oferă utilizatorilor posibilitatea de a suna direct la ambulanţă în caz de nevoie.

Primul ajutor reduce vulnerabilităţile şi ajută la construirea unor comunităţi mai puternice.