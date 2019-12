Crucea Roşie Dâmboviţa pregăteşte daruri pentru familiile nevoiaşe

Share This





















Filiala de Cruce Roşie Dâmboviţa are în plină desfăşurare programul social ce vizează o serie de acţiuni destinate persoanelor vulnerabile din judeţul Dâmboviţa. In baza unei hotărâri adoptate de Biroul filialei judeţene de Cruce Roşie, peste 20 de voluntari au lucrat la asamblarea a 1.800 de pachete cu alimente, care vor fi distribuite persoanelor nevoiaşe. 1.440 de pachete sunt destinate unităţilor administrativ-terito-riale din mediul rural şi 360 de pachete celor din mediul urban.

Alimentele vor merge către primăriile din judeţ care au convenţie de colaborare cu Filiala de Cruce Roşie Dâmboviţa, iar mai departe, cu sprijinul primăriilor, la persoanele defavorizate.

De la începutul acestei săptămâni, Filiala de Cruce Roşie Dâmboviţa a demarat distribuirea pachetelor către primării, care trebuie să le ofere beneficiarilor în preajma sărbătorilor de Crăciun. Fiecare pachet cu alimente conţine: ulei, făină, mălai, orez, paste făinoase, conserve de carne şi dulciuri.

Costurile legate de realizarea acestei acţiuni sunt suportate în totaliate de Consiliul Judeţean Dâmboviţa, căruia îi mulţumim, în numele tuturor beneficiarilor.

Proiectul MOŞ CRĂCIUN

Filiala de Cruce Roşie Dâmboviţa a procedat la începutul lunii decembrie la achiziţia produselor şi organizarea unui număr de 4.000 de pachete cu dulciuri care vor fi oferite colindătorilor, cazurilor sociale deosebite şi persoanele beneficiare din cămine, centre şi alte instituţii sociale.

În perioada sărbătorilor, voluntarii Crucii Roşii, costumaţi în Moş Crăciun şi spiriduşi, în baza solicitărilor, vor merge la unităţi de învăţământ şi instituţii sociale, pentru a face surprize deosebite copiilor.Se vor efectua deplasări în instituţii sociale din întreg judeţul, unde se vor distribui pachete cu dulciuri pentru persoanele asistate.

Spectacole de Crăciun

Ziua Internaţională a Voluntariatului este marcată de către voluntarii Crucii Roşii prin demararea primului spectacol caritabil de Crăciun.

În ultimii ani, în apropierea Crăciunului, Crucea Roşie – filiala Dâmboviţa îşi asuma cu drag responsabilitatea de a oferi câteva momente plăcute copiilor aflaţi în centrele de plasament, precum şi bătrânilor care locuiesc în diferitele aziluri din comunele dâmboviţene.Spectacolul cuprinde momente artistice precum: cups song, dansuri, piese de teatru şi colinde etc. Voluntarii de la Crucea Roşie se pregătesc în parteneriat cu All for Dance pentru aceste momente încă de la începutul toamnei, pentru a le oferi spectatorilor momente de bucurie, menite să le aducă aminte că oriunde ar fi, cineva se gândeşte la ei.Anul acesta, spectacolele se vor desfăşura în perioada 16-20 decembrie, în Municipiul Târgovişte şi în mai multe comune dâmboviţene.