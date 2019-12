Crucea Roşie Dâmboviţa: Gânduri alese şi mulţumiri tuturor colaboratorilor şi primirea colindătorilor

Share This





















„Povestea de Crăciun” s-a transformat într-o adevarată tradiţie care an de an adună laolaltă conducerea Crucii Roşii Dâmboviţa,vol-untarii şi colaboratorii şi trăiesc împreună spiritul Crăciunului. Şi parcă în fiecare an este tot mai frumos şi mai intens acest moment de bucurie. Acest lucru s-a întâmplat şi luni, 16 decembrie 2019, la sediul Filialei de Cruce Roşie Dâmboviţa unde directorul Raul Pave-lescu, pr. Ionuţ Ghibanu -preşedintele filialei,fostul director Gheoghe Popescu şi voluntarii au primit colindătorii.

A fost un bun prilej de bilanţ, s-a amintit cu plăcere că din totdeauna voluntarii contribuie în cea mai mare parte la îndeplinirea misiunii Crucii Roşii Dâmboviţa, de alinare a suferinţei umane.

Anul acesta, în perioada magică a Sărbătorilor, voluntarii Crucii Roşii Dâmboviţa au devenit tot mai motivaţi şi mai entuziaşti în vederea implicării în societate întrucât în pofida eforturilor muncii lor depuse de până acum, aceştia îşi vor continua munca în folosul comunităţii, pentru a-l ajuta pe Moş Crăciun să împartă cadouri familiilor nevoiaşe din întreg judeţul.

Conducerea Crucii Roşii Dâmboviţa a transmis gânduri alese şi mulţumiri tuturor celor care le-au fost alături şi în acest an, decişi , să ducă fericirea şi acolo unde, poate, ajunge mai greu.