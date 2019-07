Crucea Roşie Dâmboviţa a asigurat asistenţă medicală la evenimentul Be You 3×3 Challenge powered by Meda Park

Share This





















În perioada 19-21 iulie 2019 Filiala de Cruce Roşie Dâmboviţa s-a implicat în mod activ în organizarea evenimentului – Be You 3×3 Challenge powered by Meda Park.

În centrul oraşului Târgovişte, pe Platoul Prefecturii am asigurat asistenţă de prim ajutor în cadrul unui număr de peste 200 de meciuri intense de baschet 3×3, unde jucătorii au participat în vederea obţinerii de puncte ce îi pot duce din stradă direct la Jocurile Olimpice din Tokyo 2020. Nume mari din freestyle-ul mondial, Andrew Wilding, Lâszlo Puskâs şi Tarryn Algar au realizat show-uri spectaculoase, copii mai mici şi mai mari au participat la ateliere de baschet fiind încurajaţi să practice sportul de masă.

A 4-a ediţie a Be You 3×3 Challenge powered by Meda Park a implicat în cursul celor trei zile de competiţie participarea unui număr de 25 voluntari ai Filialei prezenţi la cortul de Cruce Roşie instalat lângă terenul de baschet, zilnic în intervalul orar 8.00 – 21.00. În cadrul intervenţiilor de prim ajutor au fost tratate diverse cazuri de insolaţie, leziuni cutanate diverse şi traumatisme ale articulaţiilor.

Programul competiţiei a cuprins: meciuri 3X3 pe categorii de vârstă băieţi/fete; ateliere educative, categorii open mixt şi baschet în scaun rulant; concursuri cu premii pentru participanţi şi spectatori.