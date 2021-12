CRISTIANO BERGODI, MULȚUMIT CU REMIZA CONTRA CHINDIEI

Sepsi a scos doar un punct din meciul jucat pe teren propriu în fața Chindiei, scor 0-0, contând pentru etapa cu numărul 17 din Liga 1.

Echipa din Sfântu Gheorghe a avut posesie superioară și și-a creat mai multe ocazii, însă nu a fost inspirată în fața porții, trimițând multe baloane peste poarta lui Căbuz.

La flash-interviul de după meci, antrenorul lui Sepsi, Cristiano Bergodi, s-a declarat mulțumit de remiza albă, chiar dacă băieții săi au avut mai multe șanse de a-și adjudeca toate cele trei puncte.

„Eram mult mai mulțumit dacă câștigam acest meci, zic eu. Am jucat

bine, am încercat să marcăm împotriva unei echipe foarte incomode, am căutat spații dar nu erau foarte multe. N-am nimerit poarta, din păcate. ĩn sfârșit, e un punct pozitiv și cred eu că am avut și două ocazii de a da gol în prima repriză, pe cornere. Sigur, circulația mingii a fost mai rapidă și a doua repriză am stat în jumătatea adversă și am încercat să pasăm, să intram din benzi, să plimbăm mingea și în centru, dar e foarte greu când întâlnești o echipă care se apără pe două linii. Sunt mulțumit că nu au făcut vreun contraatac și nu ne-au creat probleme. Mergem înainte, e un punct și un rezultat pozitiv. Astăzi n-a fost să fie, am tras de 10-12 ori, dar n-am nimerit poarta”, a declarat Bergodi.