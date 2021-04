Cristian Stan: „Sunt sarcini financiare care sunt trecute din pix către administraţiile publice locale”

„Am ridicat anumite probleme pe care le au comunităţile locale, pentru că nu am întâlnit un asemenea nivel de dispreţ la niciun Guvern, şi mă refer la municipiul Târgovişte. Este inadmisibil ca de un an şi jumătate, guvernarea de dreapta din România să nu dea niciun ban pe rectificare bugetară municipiului Târgovişte, indiferent că am discutat de începutul anului şcolar, de necesităţile pe care le are acest oraş pe zona de cofinanţare a investiţiilor, serviciile publice oferite, de parcă târgoviştenii nu plătesc taxe şi impozite, TVA, alte impozite care se duc către bugetul de stat”, a declarat primarul Municipiului Târgovişte, Cristian Stan. Acesta nu a contestat faptul ca o cotă parte din ceea ce se plăteşte aici, sub diferite forme, să meargă pentru susţinerea aparatului central dar consideră că este inadmisibil ca o comunitate care generează venituri să nu beneficieze de absolut nimic: „Mai mult decât atât sunt sarcini financiare care sunt trecute din pix către administraţiile publice locale. Se intenţionează modificarea Legii educaţiei naţionale astfel încât transportul public pentru elevi, declarat gratuit, să fie suportat tot de către primării deşi în Legea educaţiei naţionale şi ca o temă de campanie electorală a fost menţionat că Guvernul asigură transportul gratuit pentru elevi”, a adăugat primarul Cristian Stan.