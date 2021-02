Cristian Stan, primarul Târgoviştei: „Probabil vom avea cel mai urât an, din punct de vedere bugetar”

În mai multe rânduri, Cristian Stan, primarul Municipiului Târgovişte, şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la reducerea substanţială a alocărilor bugetare din TVA şi impozitele pe venit.

Edilul a declarat că, potrivit cifrelor transmise de Ministerul Finanţelor Publice, acestea sunt pe jumătatea comparativ cu alocările din

2020.

„Este un dezastru dacă rămâne situaţia aşa cum apare in adresa de la Ministerul de Finanţe. 400.000 de lei – sume din TVA pentru municipiul reşedinţă de judeţ, mi se pare bătaie de joc. Sper să nu rămână aşa şi Legea Bugetului de Stat să arate o alocare echilibrată a resurselor, în funcţie de numărul de locuitori, de nevoile comunităţilor şi de gradul de contribuţie la bugetul naţional. Pentru că nu discutăm de bani pe care trebuie să ni-i dea cineva de la Bucureşti. Sunt bani care se colectează din Târgovişte şi care trebuie să se întoarcă în Municipiul Târgovişte”, a declarat primarul Cristian Stan.

Acesta nu a exclus varianta ca bursele elevilor să fie supurtate tot de la bugetele locale şi a amintit aici că tot de la bugetul local au fost acoperite aproape in totalitate cheltuielile de funcţionare ale creşelor, încheind într-o notă pesimistă:

„Probabil vom avea cel mai urât an, din punct de vedere bugetar, din ultimii 10 ani. Vom discuta şi cu parlamentarii de Dâmboviţa. Nu putem să lăsăm lucrurile aşa. Sunt curios dacă vreun parlamentar PNL va face vreun amendament la Legea bugetului, prin care, spre exemplu, să ceară finanţări pentru proiectele din judeţul Dâmboviţa. În orice caz, mi se pare dispreţ total faţă de dâmboviţeni îngroparea proiectului DN71, în contextul în care nu au decât să scoată din nou la licitaţie un proiect pentru care există finanţare, care are proiectul tehnic gata, care are toate avizele.”