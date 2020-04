Cristian Stan, primar Târgovişte: „Trebuie să le dau o replică impostorilor de la PNL Târgovişte”

Share This





















La foarte scurt timp după conferinţa liberalilor a venit replica extrem de acidă a primarului Municipiului Târgovişte, Cristian Stan. Acesta şi-a acuzat adversarii politici că „au stat pitiţi trei săptămâni”, după ce „era să infecteze tot oraşul”, trimitere la faptul că lideri liberali locali au participat la Biroul Politic al PNL, unde a fost prezent şi senatorul Chiţac, confirmat

ulterior cu coronavirus:

„Trebuie să le dau o replică impostorilor de la PNL Târgovişte, care nu au nici măcar decenţa să tacă în această perioadă. Au stat pitiţi vreo trei săptămâni, după ce era să infecteze tot oraşul, când se plimbau electoral cu contacţii direcţi ai unui membru de partid confirmat pozitiv COVID-19. Nu i-a interesat de sănătatea noastră, le ardea buza de alegeri anticipate şi făceau lansări de candidaţi. Nu am uitat”- a răbufnit Cristian Stan.

Acesta l-a mai acuzat pe preşedintele PNL Târgovişte că nu cunoaşte modul de funcţionare şi atributele instituţiilor pe timp de criză şi a vorbit despre ce a făcut Primăria cât timp liderii liberali au stat în izolare:

„Cât timp dumnealor au stat în izolare, noi am dezinfectat străzi, am dezinfectat scări de bloc, am luat în evidenţă persoanele vârstnice, am făcut tot ceea ce era omeneşte posibil, fără vreaun ban de la guvern, pentru a combate acest virus nenorocit. În data de 23 martie, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, prezidat de domnul prefect, ne spune că numai în situaţii în care se constată încălcări repetate de la prevederile Ordonanţei nr. 2 se pot lua anumite hotărâri în cadrul Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă. Pe 24, apare Ordonanţa militară prin care se interzice ieşirea din casă, altfel decât pentru motive justificate. În acel moment toate parcurile din municipiul Târgovişte, cele împrejmuite au fost închise, Parcul Chindia a fost închis. Care a fost rostul afirmaţiei pe care a făcut-o preşedintele PNL Târgovişte? Nu cred că a făcut-o din rea-intenţie. A făcut-o din neştiinţă şi ignoranţă, dintr-un diletantism cronic de care domnii de la PNL dau dovadă în această situaţie. De asemenea, vorbeşte despre obligaţia de a purta măşti. Suntem în aceeaşi paradigmă. Numai la nivelul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă se poate lua această măsură. Pe unde s-a mai luat, Mehedinţi sau Vaslui, tot Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a fost, nu Consiliul Local. Nici măcar Consiliul Judeţean nu are această atribuţie. Habar n-au despre ce vorbesc, dar le place să se-audă vorbind.”